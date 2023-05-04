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Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece motorin fiyatlarına bir indirim daha geliyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:59 - 04 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 49 kuruş indirim gelecek.

Motorine dün de 1 lira 30 kuruş indirim gelmişti.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 4,3 azalışla 71,9 dolarla 20 Aralık 2021'den bu yana en düşük kapanışı yapmasının ardından yeni günde yüzde 1,2 yükselişle 72,8 dolardan işlem görüyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 17,92 TL’ye, Ankara’da 18,28 TL’ye, İzmir’de 18,36 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,41 TL, Ankara’da 20,76 TL, İzmir’de 20,73 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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