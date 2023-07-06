MÜSİAD Başkanı: Dolar/TL yıl sonunda 30’u aşabilir

Seçimlerden sonra dolar kurunda yaşanan sert artışlara ilişkin konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, yıl sonunda dolar/TL'nin hangi seviyelere çıkacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, seçimler sonrası sert yükselen döviz kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Döviz kurunda bu kadar ani yükselişi beklemiyorduk” diyen Asmalı, “(dolar/TL’nin) Yıl sonunda da 30’lu rakamları geçmeyeceğini düşünüyorduk. Ancak son artışlarla birlikte yıl sonunda 30 TL’yi biraz aşabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

‘TCMB YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFLERSE, İNANDIRICILIĞI SORGULANIR’

Habertürk TV’ye konuşan Asmalı ayırca, Türkiye ekonomisindeki kronikleşen iki sorunun enflasyon ve cari açık olduğunu ifade etti.

Yeni kabineye ilişkin yaptıkları önerilerde ana çerçevenin ‘reel politikaya dönüş’ olduğunu belirten Asmalı, “Merkez Bankası enflasyon beklentisini yüzde 5’lerde tutmamalı. Aradaki sapma çok fazla olursa inandırıcılığı sorgulanmaya başlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir Yabancıdan borsaya dört haftada 1,1 milyar dolarlık giriş