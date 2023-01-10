“Müşteri ikinci el perde soruyor”

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşın alım gücü hızla düştü. İkinci el kıyafetten sonra perde de ikinci el ürün soranlar oluyor.

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Osmaniye'de 20 yıldır perdecilik yapan Ali Ükünç, vatandaşım alım gücünün düştüğünü, bu nedenle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

“İşler sıkıntılı, piyasa durgun. İnsanların alım gücü daraldı” diyen Ükünç, şunları söyledi:

– İnsanlar gerçekten ciddi sıkıntılar çekiyor. Bu sıkıntılar ister istemez esnafımıza da yansıyor. Biz de burada zor durumda kalıyoruz. Gerçekten çok yüksek maliyetler çıkıyor, yüksek maliyetler çıktığından dolayı da gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Bunu da haliyle müşteriye yansıttığımız zaman müşterilerimiz itiraz ediyor.

MÜŞTERİNİN PARASI ÇIKIŞMIYOR

– Alım güçleri zaten dar. Aldıkları aylık olsun, çalıştıkları maaş olsun her şey… Sistem zaten ortada. Annesi kız iken aldığı bir perde vardır sandıkta, onu kullanıyor şu anda. Mesela bu sene arz, talep gelmedi. Arz, talep neden gelmedi perdelerin şu an çürüdüğünü de biliyoruz, şu anda kullanamadıklarını da biliyoruz.

– Bir evi kapatan ayıbımızı örten perdedir, perde olmasa insan evde oturamaz. Ama maalesef 2022 yılı arz, talep görmedik. Piyasa olarak çok sıkıntılar çektik bu konuda. Parası çıkışmıyor müşterinin, sıkıntılı. Diyor ki bize, ‘ikinci el perdeniz var mı’ diye. Biz bu kelimeleri de duymaya başladık Osmaniye'de. Niye? Çünkü müşteri gerçekten alamıyor, vatandaş zor durumda.

BÖYLE BİR KRİZ GÖRMEDİM

– Gıda almış başını gitmiş. Maliyetler her şey ateş pahasına, hani insanlar diyor ya mutfakta yangın var; gerçekten mutfakta yangın var yani. Şimdi insan önce karnını mı doyuracak yoksa bu işleri mi yapacak? Asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Şimdi bir insanın işçi maliyeti 12 bin lira, 5 tane adamın maliyeti 60 bin lira. Bunu kira vesaire hesapladığın zaman ayda 100 bin lira gibi bir maliyet giderimiz oluşuyor.

– Şimdi yeri geldiği zaman emin olun ki 100 bin liralık mal satamıyoruz, bu çok ciddi bir sorun. Bu memleketin sorunu, bu Türkiye'nin sorunu. Ben 20 sene, bu ticaretin içindeyim 1999 krizini de gördüm ama böyle bir kriz görmedim.

“İNSANLARIN DURUMU İÇLER ACISI”

İşyerinin pazarlama sorumlusu Dilek Kahraman ise, “Biz pazarlama için İskenderun, Kadirli, Dörtyol, Düziçi… Dış sahalara ben bakıyorum. İnsanlar o kadar çok zorluk çekiyorlar ki uygun fiyatlı, kaliteli ürün satmaya çalışıyoruz. İnsanların gerçekten alım gücü yok. Çoğu kişinin ben dükkân kapatmasına şahit oldum. Satış olmuyor, insanların durumu içler acısı” dedi. (ANKA)