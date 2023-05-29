Müteahhitler seçim sonrası yabancıya konut satışında artış bekliyor

İnşaat sektörü temsilcileri seçim sonrasında yaptıkları açıklamalarda kredi faizlerinin düzenlenmesi ve yapısal reformların devreye alınması gibi taleplerini dile getirirken Körfez ülkelerinin vatandaşları başta olmak üzere yabancıya konut satışında artış beklediklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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İnşaat sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci tur oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sektör temsilcileri, piyasa hareketlerinin dengeye gelerek düzelmesini istediklerini belirtti. İnşaat sektörü yöneticileri ayrıca kredi faizlerinin düzenlenmesi ve yapısal reformların devreye alınması gibi taleplerini de iletirken Körfez başta olmak üzere yabancıya konut satışında artış beklediklerini dile getirdiler.

‘YAPISAL REFORMLARIN GÜNDEME ALINMASINI BEKLİYORUZ’

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren yaptığı açıklamada, deprem felaketinin yaralarının sarılmasına ve risk taşıyan bölgelerin hızla depreme hazırlıklı hale getirilmesine yönelik düzenleme ve eylemleri öncelikli gördüklerini belirtti.

Eren, “Mevcut kırılgan küresel ortamda ekonomimizin genelinde öngörülebilirliği sağlayacak, öne çıkan sorunlara karşı çözümler üretecek, yatırım ortamını iyileştirecek adımların hızla atılmasına ihtiyaç duyuluyor… Sürdürülebilir büyüme ve refah artışı hedefiyle ülke ekonomimizi güçlendirecek yapısal reformların gündeme alınmasını da bekliyoruz” dedi.

‘KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN HAREKET BEKLİYORUZ’

Konut sektöründeki yerli ve yabancı alıcıların seçim sonrası için pozisyon aldıklarına işaret eden BOSS4 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise, söz konusu durağan sürecin ardından artık açıklanacak yeni reformların önem kazandığını belirtti.

Akkuş, “Artık hızla ekonomi gündemine dönülmeli. Kredi faizleri çok yükseldi. Oysa yeni yatırımların yapılması, fabrikaların açılması için kredi ulaşılabilir olmalı. Bundan sonra konut sektöründe hareketlilik olacağını düşünüyorum. Özellikle depreme karşı güvenli konutlar üretmek üzere kentsel dönüşüme ağırlık verilmeli” dedi ve şunları söyledi:

“Yabancı yatırımcı tarafında ise Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kuveyt, Bahreyn'den, Körfez ülkelerinden hareket bekliyoruz. Konut satışlarını attırmak için de yakın ülkeler teşvik edilmeli. Yerli talep için de kredi faizlerin yükselmemesi lazım. Aksi halde yatırımlar konut yerine döviz ve altına yönlenebilir.”

‘PİYASA HAREKETLERİ DENGELENMELİ’

Geride bırakılan süreçte yüksek maliyetler başta olmak üzere piyasalardaki dengesizliğin toplumun tüm kesiminin darboğaza girmesine neden olduğunu belirten İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, bazı firmaların yüksek maliyetlerden dolayı yatırımlarını yavaşlatmayı tercih ettiğine dikkat çekti ve yeni dönemde bu piyasa hareketlerinin dengeye gelerek düzelmesini istediklerini söyledi.

Seçimin geride kalmasıyla birlikte en kısa zamanda hem ekonomik hem de idari açıdan yaşanan aksaklıkların çözüme kavuşturulmasını istediklerini belirten Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt şunları söyledi:

“Öncelikle yüksek maliyetlerin dizginlenmesi, yatırımları artıracak desteklerin verilmesi, üretim ve satışları artırıcı politikaların devreye alınması konusunda çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz” dedi. (REUTERS, AA, SÖZCÜ)