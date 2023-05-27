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Nereden nereye geldi Türkiye?

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 'Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz' demesinin ardından 5 yıl geçti. SÖZCÜ TV, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini özetledi:

Yayınlanma: 11:57 - 27 Mayıs 2023 Güncellenme:
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