New York Fed Başkanı: Veriler faiz artışına ihtiyaç olabileceğini gösteriyor

New York Fed Başkanı John Williams, devam eden ekonomik aktivite karşısında faizlerin bir noktada yeniden artırılmalarının gerekli olabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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New York Fed Başkanı John Williams, ABD’de enflasyonu yeniden yüzde 2’ye indirmek için faiz oranları üzerinde daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşündüklerini söyledi.

Williams dün yaptığı açıklamada, Fed’in üç hafta önce faiz oranlarını sabit tutmasının doğru hareket olduğunu söylerken, devam eden ekonomik etkinlik nedeniyle bir noktada faiz oranlarını tekrar yükseltmek zorunda kalabileceklerini belirtti.

ENFLASYON VURGUSU

Fed’in bir sonraki adımlarına karar verirken verilere bağlı olacağını söyleyen Williams beklenenden daha güçlü bir konut piyasasına dikkat çekti. Williams, “fiyat baskılarının olduğu yerden memnun değilim” dedi.

Williams, esnek büyüme ve tüketici harcamalarında yavaşlama gösteren son ekonomik verilere vurgu yaparak hâlâ rahatlama seviyeleri için çok yüksek olduğunu söyledi ve işgücü talebinin yüksek kaldığını, ekonominin faiz artışlarını ‘oldukça iyi’ hallettiğini söyledi.

FED YETKİLİLERİ FAİZ ARTIŞINDAN YANA

Öte yandan Fed dün Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 13-14 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin değiştirilmeyerek oy birliğiyle yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, bazı yetkililerin söz konusu toplantıda faiz artışından yana olduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, “Bazı yetkililer bu toplantıda federal fon oranı için hedef aralığın 25 baz puan artırılmasından yana olduklarını veya böyle bir teklifi destekleyebileceklerini belirtti.” ifadesi yer aldı.

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