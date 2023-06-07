North Road, Türk film şirketi Karga Seven Pictures’ı satın aldı

Hollywood yapımcısı Peter Chernin şirketi North Road'un ilk büyük uluslararası satın alımlarından biri kapsamında Türk film ve televizyon şirketi Karga Seven Pictures'ı satın aldığını açıkladı.

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Hollywood yapımcısı Peter Chernin şirketi North Road’un ilk büyük uluslararası satın alımlarından biri kapsamında Türk film ve televizyon şirketi Karga Seven Pictures’ı satın aldığını açıkladı.

Los Angeles-İstanbul merkezli Karga Seven, Netflix’in en iyi dizileri arasında yer alan popüler İngilizce dönem dizisi “Rise of Empires: Ottoman” ve tarihi dönem draması türündeki “Pera Palas’ta Gece Yarısı” ile tanınıyor.

North Road ve Karga Seven Pictures satın alım anlaşmasının değerini açıklamadı.

North Road Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Chernin, “Küresel olarak alakalı ve yüksek kaliteli içerik hacmi göz önüne alındığında, Türkiye, North Road’un kapsamlı uluslararası stratejisiyle mükemmel bir uyum sergiliyor ve Karga 7’nin satın alımı önemli bir başarı” dedi.

Karga Seven’ın kurucuları Sarah Wetherbee, Emre Şahin ve Kelly McPherson yönetici rollerinde kalmaya devam ederken, Wetherbee ve Şahin eş CEO’lar olarak görev yapacak.

McPherson, şirketin Türkiye CEO’su olarak yeni göreve başlayan Ömer Müjdat Özgüner ile birlikte İngilizce içerik biriminin başına geçecek. (REUTERS)

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