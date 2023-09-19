OECD Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini yükseltti

OECD, Türkiye'nin 2023 büyüme tahminini yüzde 4,3'e yükseltti. Kurum ayrıca Türkiye için yıl sonu enflasyonu yüzde 52,1 olarak tahmin etti.

Sozcu.com.tr

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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) “Ekonomik Görünüm” raporunda büyüme ve enflasyon tahminlerini revize etti.

OECD küresel ekonomi için 2023 büyüme beklentisini yüzde 2,7’den yüzde 3’e yükseltti, 2024 tahminini ise yüzde 2,9’dan yüzde 2,7’ye indirdi.

Kurum Türkiye için 2023 büyüme beklentisini yüzde 3,6’dan yüzde 4,3’e yükseltti. 2024 yılı için büyüme tahmini ise yüzde 2,6 oldu. Önceki tahmin yüzde 3,7 seviyesindeydi.

Kuruluş ayrıca, ABD için 2023 büyüme beklentisini yüzde 1,6’dan yüzde 2,2’ye yükseltti. OECD Euro bölgesi için 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 0,9’dan yüzde 0,6’ya indirdi.

ENFLASYON TAHMİNİ

Kurum ayrıca enflasyon tahminlerini de yükseldi. Kurumun Türkiye için yıllık ortalama enflasyon tahmini 2023 için yüzde 44,8’den yüzde 52,1’e çıkarılırken, 2024 için ortalama enflasyon tahmini yüzde 40,8’den yüzde 39,2’ye çekildi.

Türkiye’nin gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonu için 2023 yılı beklentisi yüzde 46,3’ten yüzde 56,7’ye, 2024 yılı için yüzde 40,0’tan yüzde 41,2’ye çıkarıldı.