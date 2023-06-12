OSİAD: Vize sorunu ticaretimizde krize dönüştü

Ostim Sanayici ve İş insanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, Türkiye ile AB arasında yaşanan vize sorunundan dolayı işletme sahiplerinin Schengen bölgesine gidemediğini, fuar organizasyonlarına katılım için yapılan harcamaların boşa gittiğini anlattı.

Sozcu.com.tr

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Ostim Sanayici ve İş insanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yaşanan vize sorununun iş dünyasında ciddi sorunlara yol açtığına yönelik açıklamalarda bulundu.

Schengen vizesindeki sorunun tam bir krize dönüştüğünü, iş insanlarının fuarlara katılamadığını ve yaptıkları harcamaların yandığını söyleyen Ekinci, “Vize konusu, şu anda en az finansmana erişim kadar sıkıntı veriyor” dedi.

‘DIŞ TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR’

Ekinci, sorunun çözülmemesi halinde dış ticaretin olumsuz etkileneceğini ifade etti.

Türkiye'nin ihracatında AB'nin yüzde 40'lara ulaşan bir orana sahip olduğunu, geçen yıl 100 milyar dolar üzerinde ihracat yapıldığını söyleyen Ekinci, AB'nin Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olduğunu, aynı şekilde Türkiye'nin AB'nin toplam ithalatında da yüzde 3.3'lük payla 6. sırada bulunduğunu ifade etti ve toplam dış ticaret hacminin 200 milyar doları geçtiğine dikkat çekti.

‘İŞLETME SAHİPLERİ DE VİZE ALAMIYOR’

Ostim'de Schengen bölgesine gidemediğini belirten işletme sahiplerinden kendilerine ulaşan yakınmaların son aylarda arttığına dikkat çeken Ekinci, iş insanlarının ticaret yapmak, düzenlenen fuarlara katılmak, ikili görüşmelerde bulunmak gibi nedenlerle Avrupa ülkelerine gitmek durumunda olduklarını ancak vize sorunu nedeniyle özellikle fuar organizasyonlarına katılım için yapılan harcamaların boşa gittiğini anlattı.

‘SİYASİ İRADE ÖNCELİKLİ GÜNDEM MADDESİ YAPMALI’

Ekinci şöyle devam etti:

“AB ülkeleri dış ticaretimizde göz ardı edilebilecek bir bölge değil. Bize gelen bilgilere göre her üç kişiden ikisine vize verilmiyor. Öyle ki, firma sahibinin talebi reddedilirken yanında götüreceği personel vize alıyor. Hızlı biçimde vize alması gereken ihracatçı firmalarımız bu yüzden yeni pazarlara açılamıyor, ikili görüşmeler gerçekleştiremiyor.

Vize konusu, şu anda en az finansmana erişim kadar sıkıntı veriyor; dolayısıyla siyasi iradenin AB ile bu konuyu öncelikli gündem maddesi yapması gerekiyor.”

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