Otomobil ve hafif ticari araç satışı martta yüzde 61,7 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2023 Mart ayında yıllık yüzde 61,7 artarak 103 bin 929 adete ulaştı. Böylelikle mart ayları içinde en yüksek satış adedine ulaşıldı.

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 Mart ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Raporu'nu açıkladı.

ODMD verilerine göre 2023 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı Mart ayına göre yüzde 61,7 artarak 103 bin 929 adet oldu. Böylelikle mart ayları içinde en yüksek satış adedine ulaşıldı.

2023 Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,9 artarak 79 bin 226 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 75,3 artarak 24 bin 703 adet oldu.

İLK 3 AYDA YÜZDE 55,2’LİK ARTIŞ

2023 Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 oranında artarak 235 bin 971 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 50,1 oranında artarak 175 bin 421 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 71,9 artarak 60 bin 550 adet oldu.

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