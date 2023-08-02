Otomotiv satışlarında rekor serisi sürüyor

Kur zammı korkusu ve otomobilin yatırım aracına dönüşmesi gibi birçok etken otomobil satışlarında yeni rekorlar getirmeye devam ediyor. ODMD verileri, temmuz ayında da satışlardaki rekor serisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri, otomotiv satışlarında aylık rekor serisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre, 2023 Temmuz’da otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Temmuz’a göre yüzde 115,4 artarak 112 bin 459 adede çıktı.

Bir önceki ay otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 38,1 artarak 111 bin 363 adet olmuştu.

2023 Temmuz’da otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137,5 artarak 26 bin 543 adede yükseldi.

2023 Haziran’da otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 artarak 90 bin 335 adet olmuştu.

YILIN İLK 7 AYINDA YÜZDE 61,7 ARTTI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 516 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 68,0 artarak 152 bin 540 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 83,1 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 79,5 artış gösterdi.

PAZARIN YÜZDE 89,5’İ VERGİ ORANI DÜŞÜK ARAÇLAR

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 89,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 281 bin 127 adetle yüzde 54,5 pay, B segmenti otomobiller 176 bin 694 adetle yüzde 34,2 pay aldı.

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