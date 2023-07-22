Otomotivcileri ikinci çeyrekte en çok kur artışı zorladı, yatırım planları azaldı

OSS araştırmasına göre, üyelerin yüzde 91,2'si ikinci çeyrekteki en büyük problemlerinin döviz kurundaki artışlar olduğunu söyledi. İlk çeyrekte yatırım planlayanların oranı yüzde 61,5’ iken ikinci çeyrekte bu oran yüzde 33,3’e geriledi.

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) yılın ikinci çeyreğine ilişkin rapor yayımladı.

Araştırmaya göre, 2023’ün ikinci çeyreğinde gözlemlenen problemlerin başında ‘döviz kurundaki artışı’ geldi.

OSS üyelerinin yüzde 91,2’sinin döviz kuru ve kur artışını sektör için en büyük sıkıntılar olarak nitelendirdiği araştırmada, ‘nakit akışında yaşanan problemler’ de öncelikli sorunlardan olmaya devam eti.

Ankete katılanların yüzde 55,9'u nakit akışında yaşanan problemlere, yüzde 35,3'ü de tedarik problemlerine işaret etti.

Ayrıca katılımcıların yüzde 35,3'ü kargo maliyeti ve teslimat problemleri, yüzde 23,5'i de mevzuat değişikliklerini önemli sorunlar olarak sıraladı.

YATIRIM PLANLAYANLARIN ORANI YÜZDE 33,3’E GERİLEDİ

Ankete göre, gelecek üç ayda yeni yatırım yapmayı düşünen üyelerin oranı yüzde 44,1 ile bir önceki dönemin gerisinde kaldı.

Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 61,5'i yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 33,3'e geriledi.

Dağıtıcı üyelerde ise yüzde 32,45 olan oran, bu dönemde yüzde 50'e yükselmiş oldu.

Ankete katılan üyelerin yüzde 35,3'ünün önümüzdeki üç ayda sektörün daha iyiye gideceğini

öngördüğü gözlemlendi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE SATIŞLARDA YÜZDE 6,7 ARTIŞ BEKLENİYOR

Ankette, yılın üçüncü üçüncü çeyreğiyle ilgili beklentilere de yer verildi.

Buna göre, yüksek döviz kuruna rağmen sektörde 2023'ün üçüncü çeyreğinde yurt içi satışlarda dolar bazında yüzde 2,65 oranında artış beklendiği gözlemlendi.

Anket ayrıca, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 6,76'lık artışa işaret ediyor.

2023 ilk çeyreğinde yüzde 60 olan tahsilat süreçlerinde bir değişiklik olmadığını ifade eden OSS Derneği üyelerinin oranı da, 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 61,8 seviyesine yükseldi.

Daha önceki anketlere göre süreci negatif olarak ifade eden üyelerin oranında ise artış oldu.

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