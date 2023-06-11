Özgür Demirtaş anlattı… Mehmet Şimşek döneminde neler olacak?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Youtube kanalından yayımladığı videoda Mehmet Şimşek döneminde Türkiye ekonomisinde yaşanabilecek uzun ve kısa vadeli sonuçları 3 senaryoda değerlendirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Youtube kanalından yayımladığı videoda Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonominin başına gelmesiyle birlikte yaşanacak olası senaryoları anlattı.

Demirtaş, Türkiye’nin ekonomi politikalarına ilişkin yaptığı açıklamalarda, seçimden sonra rasyonel olmayan Türkiye ekonomi modelinin çökmesiyle rasyonel politikalara yakınlığıyla bilinen ve yurt dışında kredibilitesi olan Mehmet Şimşek’in ekonominin başına getirildiğini ifade etti.

Mehmet Şimşek’in devir teslim töreninde yaptığı “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” açıklamasına vurgu yapan Demirtaş, Şimşek’in bu açıklamasını ‘bundan önceki politikaların akıl dışı olduğunu kabul etmesi olarak’ yorumladı.

Mehmet Şimşek’in açıklamalarını doğru bulduğunu ve bunun Türkiye’nin önündeki son fırsat olduğunu ifade eden Demirtaş, Şimşek’in uluslararası piyasalara ve yatırımcılara Türkiye’ye yatırım çağrısında bulunduğunu söyledi.

Mehmet Şimşek döneminde atılacak adımlar üzerinden ekonomide yaşanabilecekleri değerlendiren Demirtaş, ekonomi politikalarını üç başlıkla değerlendirdi.

Demirtaş üç başlığı söyle açıkladı:

“Eğer Mehmet Şimşek giderse nas ekonomisine yani Türkiye ekonomi modeline geçileceğini düşünebiliriz.

Mehmet Şimşek tam gelirse ve söylediklerini uygularsa, buna ortadoks ekonomi politikası, akıl dolu politika, rasyonel ekonomi politikası deriz.

Mehmet Şimşek yarım gelirse, işine karışılırsa, istediği yere istediği kişiyi atayamazsa o zaman ‘vitrin ekonomi modeli’, ‘makyaj ekonomi modeli’, ‘hibrit ekonomi modeli’ olur.”

‘MEHMET ŞİMŞEK’E 3 GRUP YARDIMCI OLABİLİR’

Geçtiğimiz günlerde attığı ve çokça tepki gören tweetine ilişkin de açıklamalar yapan Demirtaş, tweetinin yanlış anlaşıldığını ve Şimşek’e yardımcı olabilecek 3 grup olduğunu açıkladı.

Demirtaş tepki gören tweetinde “Mehmet Şimşek'e hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız. Bu memleket hepimizin. Durum vahim” ifadelerine yer vermişti.

Tweetine gelen ‘Fakir fukara vatandaş, orta direk insan nasıl yardım etsin?’ tepkilerini haklı bulan Demirtaş, paylaşımında bunu kastetmediğini, Mehmet Şimşek’e 3 grubun yardımcı olabiliceğini söyledi.

Demirtaş konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Mehmet Şimşek’e 3 grup yardımcı olabilir. Akademisyenler, işi bilenler, teoriyi-pratiği bilenler aklıyla yardımcı olabilir. Zenginler vergilerle yardımcı olabilir. Siyasetçiler de lüks tüketimi keserek yardımcı olabilir.

‘Kim bozduysa o düzeltsin’ tepkilerini doğru bulmadığını söylen Demirtaş, “Bina yıkıldığı zaman binanın altında herkes kalıyor. En çok fakir fukara, orta direk binanın altında kalıyor, zengine bir şey olmuyor. O yüzden binada yanlışlığın kimin tarafından yapıldığına bakılmaksızın eğer doğru bir şey yapılıyorsa bu ülkede yaşayan herkes fikirleriyle destek olmalı. Umarım Şimşek ve takımı fikir ve akıl alır. Yoksa aksi takdirde yoksullar çok daha yoksullaşacaktır. Orta direk iyice silinecektir” açıklamasında bulundu.

DANIŞILABİLECEK İSİMLERİ SIRALADI

Şimşek’e yardımcı olmak adına bir kurul kurulabileceğini ifade eden Demirtaş, “Bu kurulda Türkiye’nin en entelektüel, en bilgili, en dünya çapında bilinen, en liyakatli insanları olabilir. Uzman oldukları alanda görüş bildirebilirler. Bu kurul geçmiş 15 günü değerlendirir ve 15 günde bir rapor yazar. Geçmiş 15 günü değerlendiren, gelecek 15 günde ne yapılırsa iyi olacağını söyleyen bir kurul hayal edin” dedi.

Demirtaş kurulda olabilecek isimleri ise şöyle sıraladı:

Prof. Dr. Hakan Kara, Mehfi Eğilmez, Prof. Dr. Kamil Yılmaz, Kerim Rota, Prof. Dr. Selva Demiralp, Haluk Bürümcekçi, Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Murat Uçer, Prof. Dr. Ümit Özlale, İbrahim Kahveci, Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Uğur Gürses.

Ekonomide atılacak adımların sonuçlarının ne olabileceğini de değerlendiren Demirtaş, “Mehmet Şimşek’in elinin kolunun bağlanmamasını dilerim. Vitrin ekonomisi, makyaj ekonomisi de yapılmasın. Ben rasyonel politikalara gidileceğini de umuyorum ama birkaç atama yapıldı acaba makyaj ekonomisi mi olacak diye de korkmadım değil. Umarım olmaz, umarım Mehmet şimşek ve ekibi uzmanlara ne düşündüğünü sorar. Eğer yapılmazsa eksik kalır, bir de Mehmet Şimşek’in de eli bağlanırsa o zaman hiç olmaz” dedi.

Demirtaş, “Mehmet Şimşek giderse akıldışı politikalar uygulanır ve yapısal reformlar yapılamaz” ifadelerine yer verdi.

‘KISA VADEDE ACI ÇEKECEĞİZ’

Kısa vadede ve uzun vadede yapılması gerekenler olduğunu söyleyen Demirtaş, kısa vadede rasyonel politikalara geçilmesi yani merkez bankasının bağımsız olması, faiz kararlarında bağımsız olması gerektiğini söyledi.

‘Bunlar yapılırken acı çekeceğiz’ diyen Demirtaş, ekonomide olabilecekleri şu sözlerle anlattı:

“Rasyonel politikalara geçilmesi en azından kısa vadeyi birazcık toparlar. Tabi biz acı çekeceğiz burada. Çünkü bunlar yapılınca ekonomi yavaşlayacak, işsizlik biraz artacak. İşte bu acıyı mümkün olduğunca hafif atlatmamız gerekiyor. Ama uzun vadede iyi bir şeyler

olabilmesi için kısa vadede acı çekilmesi gerekir.

Uzun vadede yapısal reform yapılması lazım. Yapısal reform olmadan siz kısa vadede ‘faiz artırdım’ deseniz de işe yaramaz. Yapısal reformların en başında yargı reformu gelir. Yargıyı bağımsız yapalım, hukuk ve adalet inanılmaz derecede önemli.

Mehmet Şimşek ve ekibinin kısa vadede rasyonel, akıl dolu ve ortadoks politikalar ve aynı zamanda da yapısal reformlara girişilmesi lazım. Eğitim, Ticaret en önemlisi Adalet Bakanlarının devreye girmesi lazım. Eğer bunlar olursa Türkiye hak ettiği yere doğru gider.”

ŞİMŞEK SÜRECİNİN SENARYOLARINI ANALİZ ETTİ

Mehmet Şimşek’in ekonomi politikaları senaryolarını ve görev süresini uzun ve kısa vadeli süreçlerle açıklayan Demirtaş, süreçte yaşanabilecekleri şöyle özetledi:

“Ne olursa ne olacağını ben size anlatayım. Kısa vadede ne olacak uzun vadede ne olacak onu anlatayım.

Eğer Mehmet Şimşek giderse, akıldışı politikalar uygulanırsa, yapısal reformda yoksa, kısa vadede sahte bir mutluluk sağlar ülke. Uzun vadede ise ülke berbat bir yere çıkar.

Mehmet Şimşek yarım gelirse vitrin ekonomisi sağlanmış olur. Vitrin ekonomisinden de yarım yapısal reformlar yapılabilir veya hiç yapılmayabilir.

Mehmet Şimşek yarım gelirse ve vitrin ekonomisi uygularsa ve yarım yapısal reformlar yaparsa o zaman ülke acı çeker ama uzun vadede çok daha acı bir yere doğru gider.

Mehmet Şimşek yine yarım gelir, vitrin ekonomisi uygular ama hiç yapısal reform yapmazsa o zaman Türkiye kısa vadede acı çeker uzun vadede daha da berbat olur.

Mehmet Şimşek tam gelir ve kısa vadede akıl dolu politikalar uygularsa, bir de tam yapısal reformlar yapılırsa o zaman tabi tadından yenmez.

Mehmet Şimşek tam gelirse, akıl dolu politikaları kısa vadede uygularsa, yapısal reformalara da yarım girerse; kısa vadedeki akıl dolu politikalar bize acı verecek ama maalesef dayanmak durumundayız. Ama o acıdan sonra yapısal reformları yarım yaptığımız için ortalama bir ülke oluruz.

Amma velakin eğer Mehmet Şimşek, kısa vadede tam ortodoks politikaları uygular bir de tam yapısal reformlara geçerse kısa vadede çok acı çekeriz ama uzun vadede mutlu, güçlü, inanılmaz bir Türkiye’yle karşı karşıya olabiliriz.”

İlginizi Çekebilir Tarımda genç nüfus tehlikesi

İlginizi Çekebilir Türk lirasındaki sert değer kaybı Tether talebini artırdı

İlginizi Çekebilir Başkan Erkan'ın öz geçmişi Merkez Bankası sitesine eklendi

İlginizi Çekebilir Fed frene mi basacak? Piyasalar bu karara kilitlendi