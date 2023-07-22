Özgür Demirtaş Erdoğan’ın açıklamasını yorumladı: Kötü sonuçlanır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, evini kiraya vermeyen ev sahiplerinden yüksek vergi alınmasına ilişkin mesajlarını değerlendiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Serbest ekonomiye müdahale her zaman kötü sonuçlanır" değerlendirmesinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu sonrasında dün uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, boş evlere vergi gelebileceği sinyalini vermişti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan bu konuya ilişkin bir değerlendirme geldi.

Böyle bir durumda ev sahiplerinin akrabalarıyla sahte kira sözleşmesi imzalayabileceklerine dikkat çeken Demirtaş, bunun polisiye tedbir dışında tespitinin zor olduğunu vurguladı.

“En olmadı evi satılığa çıkarırlar” diyen Prof. Demirtaş, şöyle devam etti:

“Ev fiyatları düşer diye, yeni ev yapımları azalır. Ev yapımları azalınca sonunda ev fiyatları uçar ve insanlar bir süre sonra evsiz kalır. Serbest ekonomiye müdahale her zaman kötü sonuçlanır.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Dün kendisine yöneltilen “Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye’de de?” sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı vermişti:

“Şimdi bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kâr kalmayacak.

Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz.

Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak.

Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.”

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