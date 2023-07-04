Papara, İspanyol neobank Rebellionı satın aldı

Finansal teknoloji şirketi Papara, İspanya merkezli neobank Rebellion'ı satın aldığını açıkladı. Rebellion, Papara'nın 2023te Avrupa'da tamamladığı ilk satın alma anlaşması oldu.

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Finansal teknoloji şirketi Papara, İspanya merkezli neobank Rebellion’ı satın aldığını açıkladı.

Bu anlaşmayla şirket, Avrupa’ya açılma sürecinde önemli bir adım attığını belirtti.

Satın almaya ilişkin görüşlerini paylaşan Rebellion Kurucu Ortağı Sergio Cerro, “Rebellion olarak küresel yatırımcı trendlerindeki değişimler nedeniyle, 2022’nin başlarında uluslararası bir üst düzey oyuncuyla güçlerimizi birleştirmek için stratejik bir M&A (şirket birleşmesi) planı başlattık. Bu satın alma, İspanyol neobankacılık piyasasıyla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan bir projeyi ilerletmek için olağanüstü bir fırsat sunuyor” dedi.

‘YENİ İŞE ALIM’ MESAJI

Sergio Cerro, “İspanyol sektöründe baskın bir oyuncunun yokluğu ve hâkim ekonomik manzara göz önüne alındığında Papara’nın, kaynakları, iş vizyonunu ve tutkuyu sinerjik olarak harmanlamak için ideal ortak olduğuna güçlü bir biçimde inanıyorum” dedi ve şöyle devam etti:

“Satın almayla mevcut Rebellion ekibinin tamamı bu yeni macerada kalmaya devam ederken sektördeki uzmanlığımız ve bilgi birikimimiz yeni işe alımlar ve Papara’nın vizyonuyla büyüyecek.”

Papara CEO’su Emre Kenci de geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi’ndeki konuşmasında, Paparanın küresel pazarlarda rekabet edebilme potansiyeline inandıklarını vurgulayarak 2023 içinde Avrupa’da iki şirket satın alacaklarını duyurmuştu.

Rebellion, Papara’nın 2023te Avrupa’da tamamladığı ilk satın alma anlaşması oldu. (DHA)