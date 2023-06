Paramız pul oldu

Döviz kurlarındaki yükseliş, enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın cüzdanını da boşalttı. 2009 yılında piyasaya sürülen ve en yüksek banknotumuz olan 200 TL ile 2009 yılında 131 dolar alınırken, şu anda sadece 8.66 dolar alınabiliyor. 200 TL ile 2009 yılında 3 çeyrek altın alıyordu. Şimdi ise çeyrek altının yalnızca 0.083’ü alınabiliyor.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da 200 liranın nasıl pul hale geldiğini hesaplayıp, gözler önüne serdi. “Vatandaşın cebindeki para pul oldu” ifadelerini kullanan Bulut, “En büyük banknotumuz olan 200 TL, 2009'da piyasaya sürüldüğünde 131 dolara karşılık geliyordu. Şu an 200 TL sadece 8.66 dolara karşılık geliyor. Kayıp 122.34 dolar. 2009 yılında 200 TL ile 3 çeyrek altın alabiliyorduk. Şimdi çeyrek altın alabilmek için 2.464 lira ödememiz gerekiyor” dedi. “200 TL'lik banknot piyasaya ilk sürüldüğünde 95 Euro iken şu an 8 Euro alabiliyoruz” açıklamasını yapan Bulut şunları söyledi:

95 EURO ALIYORDUK

“14 yılda 87 Euro'yu cebimizden çaldılar. 2009'da 200 TL ile 74 litre benzin alabiliyorken şu an 9.2 litre benzin alabiliyoruz. Arabamızın deposundan 64.8 litre benzin uçtu gitti.” Vatandaşın 2009'da 200 TL ile yaklaşık 15 kilo et satın alabildiğini anımsatan CHP'li Burhanettin Bulut, “Vatandaş şu an 200 TL ile yarım kilogram et alabiliyor. 2009 yılında 200 TL ile 100 ekmek alabiliyorken, şimdi 40 ekmek alınabiliyor. Sofradan 60 kilogram ekmek çalındı. 2009'da 18.3 kilogram peynir alınabiliyorken, şimdi neredeyse 1 kilo peynir bile alınamıyor” dedi.

‘Hani ekonomi şahlanacaktı?'

CHP'li Burhanettin Bulut, SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede, “Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girecektik; ekonomi şahlanacaktı, uçacaktı, kaçacaktı. Ancak, iktidarın vaatleri gerçekleşmedi. Vatandaşın alım gücü eridi. İktidar, vatandaşı tanzim satışlara, ucuz ekmek kuyruklarına muhtaç hale getirdi. Tedavüldeki en büyük banknot olan 200 TL ile 1 kilogram peynir bile alınamıyor. Vatandaş, pazara gitse filenin yarısını bile dolduramıyor. Bu ortamda millet soğan ekmek yiyemez hale geldi” dedi.