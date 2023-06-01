Patronlardan kredi musluklarını açın çağrısı

Son bir yıldır finansmana erişimde büyük problemler yaşayan iş dünyası özellikle seçim öncesi kilitlenen kredi sisteminin yeniden açılmasını istiyor.

Sayime BAŞÇI

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Seçimlerin geride kalması ile birlikte iş dünyası yeni ekonomi yönetimi ve ekonomi yol haritasını beklerken, ilk adım olarak kredi musluklarının açılmasını talep ediyor. Kredi kartlarına kadar gelen kısıtlamaların büyük problem yarattığına işaret edilirken, enflasyonla mücadelenin tüm seyri belirleyeceği ve sıcak paranın gelmemesi halinde 3 haneli enflasyona dönülebileceği vurgulandı.

İÇ TALEBİ DARALTIR

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Perakende Günleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, sektörün en ciddi sorunlarından birinin finansmana erişimde yaşandığını kaydetti. İki seçim arası dönemde finansal sistemin kredi bacağının kilitlendiğini belirten Tınastepe, “Bunlar iç talebin daralması riskini yaratacak unsurlar. Bir an önce bu kilitlenmenin doğru adımlarla doğru kararlarla kaldırılması, kredi daralmasının önüne geçilmesi birinci önceliğimizdir” dedi.

2023'ü ‘kâr değil ar yılı' olarak tanımlayan 2024'e de kayıpsız girebilmek için ekonomideki gelişmelerin önem taşıdığını kaydeden TURYİD Başkanı Kaya Demirer, “Seçim arefesinde hiçbir firma hiçbir bankadan krediye ulaşamadı. Muslukların açılması yeni yatırımlar açısından önemli” diye konuştu. Demirer, kur ve faiz dengesini çok önemsediklerini kaydederek, “Kurun bundan sonraki yönü ve faizin belli bir dönem paralel olarak ilerlemesinin doğru bir ekonomik program olacağını düşünüyoruz” dedi.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı, “5 yılda yabancı yatırımcıların oranı yüzde 28'den yüzde 20'ye indi. Bu anlamda ekonomik stabilitenin sağlanması özellikle enflasyonun düşürülmesi önemli” ifadelerini kullandı.

Enflasyon 3 haneyi görebilir

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Hüseyin Altaş, enflasyona rağmen büyüme beklediklerini aktardı. Burada gelecek dönemde sıcak para bulmanın büyük önem taşıdığını anlatan Altaş, eğer bulunmaz ise enflasyonun yüzde 100'leri bulabileceğini dile getirdi. Altaş, paranın bulunması halinde ise enflasyonun yüzde 15-20'ye kadar düşebileceğini aktardı. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise sektörün pandemi sonrası büyüme trendine girdiğini ancak kredilerin en önemli sorun olduğunu kaydetti.

Büyümede sıkıntı görüyorum

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, yüzde 2'lik net kâr marjı ile çalışan sektörün enflasyonla mücadelenin en önemli unsuru olduğunu söyledi. Sektörde maliyet artışlarının devam ettiğini ve miktarsal anlamda satışlarda kayıpların yaşandığını kaydeden Özpamukçu, şöyle devam etti:

“Bu yıl baktığımızda miktar büyümeleri konusunda sıkıntı olacağını görüyorum. Enflasyonist ortamlar büyüme görüntüsü yaratıyor. Gelecek dönemde ne olacak diye baktığımızda bir parça frene basılması da bekleniyor.”