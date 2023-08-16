Pazar yeri yangın yeri

Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları’nın 81 ile 973 ilçede başlattığı kampanyayı SÖZCÜ’ye anlattı. CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka, Türkiye genelindeki pazarları tek tek gezdiklerini açıkladı “Pazara gidenler sebzeyi gramla, meyveyi taneyle alıyor. Pazarcılar da artık iş yapamıyor” dedi.

Emin ÖZGÖNÜL

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, gezdiği pazarlarda gördüğü manzaranın hep aynı olduğunu belirterek, “Enflasyon nedeniyle pazar esnafı ürününü satamıyor, vatandaş ise alamıyor. Sarayda ejder meyvesi yiyenler, çocuğuna bir tane elma bile alamayan annelerin yaşadığı çaresizliği anlayamaz'' dedi. Nazlıaka, partisinin ‘Pazar yeri yangın yeri' adlı projesiyle edindiği izlenimleri şöyle anlattı:

“Domatesin kilosu 20 lirayı geçti. Biber 40 lira, bir kilo patates 12-18 lira arasında değişirken bir kilo soğan 19 lira oldu… Patlıcan ve kabağın kilosu 15, bir bağ maydanoz 5, bir bağ semizotu 25, bir kıvırcık 20 lira. Tarım cenneti olan ülkemizi getirdikleri son tablo bu kadar vahim. Pazara giden vatandaş birkaç parça sebze alıyor, onu da yarım kilo alabiliyor. Meyveyi ise taneyle alıyor, pazarcı da satamıyor.

Dar gelirli vatandaşlar akşam saatlerinde tezgâhlarda arta kalan, satılmayıp yere atılan ürünleri topluyor. Kadınlar yaz aylarında kışa hazırlık için konserve yapıp, sebze kurutur. Konserve için domates ve biber fiyatlarının düşmesi bekleniyor ama düşeceği yok, aksine her gün artıyor. İnsanlar artık yarını unuttu, bugün karnını nasıl doyuracağının telaşına düştü. Eskiden bu mevsimde kurutmak için balkona dolmalık biber, bamya, patlıcan asılırdı. Kadınlarımız için bu da bir hayal oldu.''