Perakendeciden kredi musluklarının tekrar açılması talebi

Perakende sektörü temsilcileri yeni ekonomi yönetimi ve mali istikrar ile birlikte durma noktasına gelen kredi musluklarının da hızlıca açılmasını istiyor.

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Perakende sektörü seçimlerin geride kalması ile birlikte yılın altıncı ayından itibaren iç talepteki canlanmanın hız kazanmasını beklerken; yeni mağazalar için KDV teşviği ve kozmetik ürünlerinde kredi kartına taksit yasağının kaldırılması gibi bir dizi yasal düzenleme talep ediyor.

Sektör temsilcileri yeni ekonomi yönetimi ve mali istikrar ile birlikte durma noktasına gelen kredi musluklarının da hızlıca açılmasını istiyor.

“Ortakakıl Konferansları 2023” kapsamında gerçekleştirilen Başkanlar Özel Oturumu’nda konuşan Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe, yılın ilk yarısında deprem etkisi, makroekonomik dengesizlikler ve ekonomi politikasındaki bazı adımların iç talebin canlanmasını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Biz parasal genişleme beklerken para arzının kısıtlandığı ciddi bir süreç yaşadık. Hem seçimlerden öncesi, hem de iki seçim arasında kredi arzı neredeyse dondu. Bunlar da iç talebi olumsuz etkiledi” dedi ve ekledi:

“2023’ün ilk beş ayı ne çok iyi, ne çok kötü denilebilecek bir durumda geçti. Yılın altıncı ayı ve ikinci yarısında, artık seçimler geride kaldı, yeni bir ekonomi yönetimi var… İç talebin canlı devam etmesini bekliyoruz. Sektörel sorunlarımızın çözümü ile ilgili adımların atılmasını bekliyoruz.”

‘KDV TEVŞİKİ İSTİYORUZ’

Sektörel sorunların başında AVM’lerle olan ortak alan giderleri konusundaki uygulama sorunlarının çözülmesi konusu bulunduğunu belirten Tınastepe, “Yeni mağaza yatırımlarına KDV teşviki istiyoruz. Tıpkı sanayide ve turizmde olduğu gibi. Hala yabancı perakendecilere dövizle kira kesiliyor. Bu sorunun dışında kozmetikte kredi kartına taksit yasağı söz konusu. Kredi kartı ile kozmetik alışverişinin taksitli şekilde yapılmasıın bekliyoruz” diye konuştu.

Turizm-Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer ise sektörün finansman taleplerine destek sağlanması ihtiyacına işaret etti.

Demirer, “Mali istikrarın sağlanması ile birlikte kredi taleplerimize cevap verecek finans kurumlarının tekrardan muslukları açmaları ve bize imkan tanımalarını önemsiyoruz” dedi.

RASYONEL POLİTİKALARLA SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu da seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve yeni ekonomi yönetimi ile birlikte rasyonel politikalarla sektörün sorunlarının çözülmesini beklediklerini söyledi.

Özpamukçu, “Seçim belirsizliğinin bitmiş olması son derece önemli. Yeni kabinenin açıklanmış olması bizim rasyonel bir yapıya doğru evrileceğimiz ve problemler üzerine eğileceğimize de işaret ediyor. Özellikle seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, sektörün bir büyüme dönemini de yakalayabileceğini ifade ediyor” dedi ve ekledi:

“Gıda perakendecileri olarak önceliğimiz tarım ve hayvancılık tarafında planlı yapılarla işletmeleri iyi yöneterek tedarik zincirinin güvenliğini ve gıda güvenliğini daha iyi bir zemine taşımak.”

Enflasyon konusunda gıda perakendecilerinin suçlanmasının, sorunun gerçek nedenlerinden uzaklaşmaya ve asıl yapılması gerekenlerin gecikmesine yol açtığını belirten Özpamukçu, üst düzeyde rekabetin yaşandığı ve yüzde 2-3 kar marjı ile çalışan bir sektörün enflasyonun nedeni olamayacağını ifade etti. Özpamukçu, sorunun çözümü için planlı tarım ve ölçekli hayvancılıktan başlayarak üretimle ilgili temel meselelere odaklanmak gerektiğini söyledi.

Perakende sektörü Türkiye'de yaklaşık 2.5 trilyon TL büyüklüğe sahip; bu hacmin 1 trilyon TL'si organize perakende sektörü tarafından gerçekleştiriliyor. Organize perakende sektöründe 2.5 milyondan fazla kişi istihdam ediliyor. (REUTERS)

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