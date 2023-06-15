Piyasada gözler Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında

Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün saat 10.00'da toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıya Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan da katılıyor.

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Döviz piyasası bankacıların kamu kontrollü bir yapıdan daha serbest bir yapıya geçiş olarak yorumladıkları ara dönemden geçerken dolar/TL 24 seviyesine doğru hızlı bir yükseliş yaşadıktan sonra yatay seyrini ikinci günde de sürdürdü.

Bugün iç piyasada Hazine’nin mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri ile konut satış istatistikleri ile Merkez Bankası (TCMB) haftalık verileri izlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün 10.00’da başlayan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında verilebilecek mesajlar da piyasalarda takip edilecek. EKK’ya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Gaye Erkan da katılıyor.

ERDOĞAN FAİZ ARTIŞINI KABULLENDİ

Piyasalar yüzde 8,5’te bulunan politika faizinin önümüzdeki hafta belirgin bir şekilde yükseleceğine kesin gözüyle bakarken nereye kadar yükseleceği tahminleri yüzde 20 ile yüzde 40 arasında geniş bir bantta yayılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek’in getirilmesi ile başlayan ve TCMB’ye Erkan’ın atanmasıyla devam eden üst yönetim değişiklikleri, sürdürülemez eleştirilerinin odağı olan ekonomi programında köklü bir değişim olarak görülüyor. Yatırımcılar bu bağlamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz artışlarını kabul edip etmeyeceğini yakından izliyorlardı.

Erdoğan dün, düşük faiz yanlısı görüşünün değişmediğini ancak Şimşek’in TCMB ile beraber atacağı adımları kabullendiğini söyledi. Bu açıklama Türkiye’nin uluslararası risk primini gösteren CDS’te 10 baz puan üzeri düşüş getirdi. Bankacılar ise piyasa tepkisinden daha da önemlisi açıklamanın “büyük bir endişeyi” ortadan kaldırdığını ifade ettiler.

Erdoğan “Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, ‘hayırlı olsun’ dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik” dedi.

Bankacılar, Erdoğan’ın daha önce faiz düştükçe enflasyonun da düşeceği yönündeki açıklamalarının yerini aynı anda “düşük faiz ve düşük enflasyon”un mümkün olduğuna dair ifadenin aldığına dikkat çektiler.

Türkiye ekonomisinde hem düşük tek haneli enflasyon hem de yüzde 4,5’e kadar gerileyen politika faizi bir arada 2013 yılında yaşanmıştı.

Erdoğan, daha önce düşük faiz ve düşük enflasyonu bir arada Şimşek ile yaptıklarını hatırlatarak, “…aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız… Biz o zaman ‘düşük faiz, düşük enflasyon’ teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum, aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum” dedi.

Erdoğan, Erkan’ın TCMB ataması için ise, “Hafize hanımı Mehmet Bey tanıyordu ve kendisi bu teklifi bana getirdi. Biliyorsunuz ben kadro hareketine inanırım… Bu adımı hayırlısıyla attık. Tabii kendisine de gerekli olan beklentilerimizi söyledik” dedi.

FAİZ AÇIKLAMASI PİYASAYI RAHATLATTI

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Ekonomide büyük bir değişim yaşanıyor. Daha önce de bu değişimlerden kısa sürede vazgeçildiği için piyasa endişeli. Bu endişenin belki de en büyüğü faiz artışına siyasi tepkinin ne olacağı idi. Dün ‘kabullendik’ açıklaması bu endişeyi ortadan kaldırdı. Süreçte hiç endişe olmasa CDS 700’den 500’e değil 300’e düşerdi. Ben yine düşeceği yerin 300 olacağını ama bunun zaman alacağını düşünüyorum” dedi.

İç piyasada ise bankacılar kamunun döviz piyasasındaki belirleyici rolünün bitmediğini ancak seçim öncesindeki gibi TCMB rezervlerin TL’nin daha değerli bir seviyede tutulması için kullanımını da bugünlerde göremediklerini belirtiyor.

Türkiye piyasaları yabancı yatırımcılara swap gibi devam eden kısıtlar nedeniyle tam anlamıyla açık değil. Piyasalar 22 Haziran’daki faiz kararı ve ekonomi yönetimindeki diğer atamaları beklemeye devam ediyor.

Piyasalar yarın Şimşek’in önce TÜSİAD ardından banka genel müdürleri ile bir araya geleceği toplantıyı takip edecekler.

Kamu kontrollü bir yapıdan serbestliğe geçişin ara dönemini yaşan dolar/TL’de tarihi zirve Pazartesi günü görülen 23,77 seviyesi oldu.

TL, bu zirve seviyeye göre seçimlerin ilk turu öncesine kıyasla yüzde 17,6 değer kaybederken, yılbaşından bugüne kayıp yaklaşık yüzde 21,3 oldu. TL’nin son beş yıllık kaybı ise yüzde 80 civarında. Kur bu sabah saat 08.49’da 23,60 civarında.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 17 aydır ilk defa faizleri sabit tutmasına rağmen yeni faiz artırımlarına açık kapı bırakmasının ardından dolar kayıplarının bir kısmını toparladı.

Politika faizini yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutan Fed, ekonomide tahminlerden güçlü gerçekleşen performans ve enflasyondaki yavaş düşüş nedeniyle faizleri yıl sonuna kadar yarım puan daha artırabileceğinin sinyalini verdi. (REUTERS)

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