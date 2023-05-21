Piyasalar iki sandık arasına sıkıştı

Ekonomistler, seçim sürecinin sona ermesiyle sandıkta kazanan kim olursa olsun, para politikasında köklü bir değişimin kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor.

Recep GENEL

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BU hafta Türkiye, seçimlerin ikinci turuna kilitlenirken, yatırımcılar da piyasalarda yaşanabilecek olası yüksek oynaklıktan korunmaya çabalayacak. Merkez Bankası'nın (MB) seçim sürecinde döviz kurlarında yükselişi sınırlamak için arka arkaya aldığı kararlara rağmen, seçim takviminin açıklanmasından bu yana döviz talebi hızla arttı, dolarda istikrarlı bir yükseliş yaşandı. Ekonomistler, seçim sürecinin sona ermesiyle sandıkta kazanan kim olursa olsun, para politikasında köklü bir değişimin kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor. 10 Mart'ta sandık başına gidileceğinin resmen duyurulmasından bu yana TL yüzde 4'ten fazla değer yitirdi. Piyasalarda dövize erişimin giderek zorlaşması, vatandaşların seçimden sonra bir döviz şoku yaşanabileceğine yönelik kaygıları Kapalıçarşı'ya olan ilgiyi artırdı. Bankalar arası piyasalar ile Kapalıçarşı'daki döviz kurları arasındaki makas da giderek açıldı.

LİRA KRİZİ YAŞANABİLİR

Kapalıçarşı'da dolar seçimin ilk turundan önce 23.48 liraya kadar yükselirken, bankalar arası piyasalarda çarşıdaki fiyatlara yakınlaşmaya başladı. MB'nin swap ve Hazine varlıkları hariç net döviz pozisyonunun 12 Mayıs'ta eksi 73.4 milyar dolara gerilemesi piyasalardaki tedirginliği artıran önemli bir faktör oluyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, hafta içi yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin yakın gelecekte uygulayacağı ekonomi politikalarının son derece önemli olduğunu vurgulayıp, yanlış politikalar benimsenirse bir lira krizi yaşanabileceğine dikkat çekti.

Borsada dalgalanma sürebilir

Borsa İstanbul’da ise bu hafta da dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6.13 kayıpla 4.501 puandan tamamladı. Seçimde ilk turu Millet İttifakı’nın kazanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ile 14 Mayıs’tan önce borsaya giren yabancı yatırımcılar, ilk turdan sonra belirsizliğin derinleşmesi hızla borsadan çıktı. Faizde üst sınırın kaldırılmasıyla enflasyondan korunmak için Kur Korumalı Mevduat’a olan ilginin artması da Borsa İstanbul üzerindeki baskının artmasına neden oluyor.