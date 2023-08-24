Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Kimse her şey düzeldi sanmasın

Merkez Bankası'nın faiz artışı kararını değerlendiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Merkez Bankasının aldığı karar doğru yönde bir karardı. Samimi bir şekilde ve can-ı gönülden tebrik ettim. Ancak kimse her şey düzeldi sanmasın. Bu kararlar benzer hızda ve kararlı şekilde sürmezse ekonomi düzlüğe çıkmaz aynı hatta daha büyük kötülükle devam eder" dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi oranını piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde artırdı. Kurul faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükseltti.

Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası’nın faiz artışı kararını değerlendirdi.

“DOĞRUDAN BİR DAHA ŞAŞMAYALIM”

“Kimse her şey düzeldi sanmasın” diyen Demirtaş, şunları belirtti:

* “Bugün Merkez Bankasının aldığı karar doğru yönde bir karardı. Samimi bir şekilde ve can-ı gönülden tebrik ettim. Ancak kimse her şey düzeldi sanmasın. Bu kararlar benzer hızda ve kararlı şekilde sürmezse ekonomi düzlüğe çıkmaz aynı hatta daha büyük kötülükle devam eder.

* Ülke olarak büyük zaman kaybettik. Bu faiz artışı 2-3 yıl önce olsa, Dolar/TL çok daha düşük seviyede olacaktı, Enflasyon böylesine patlamayacaktı. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk.

* Şimdi doğru karar alındı. Ama bu kararlar devam etmezse TL’de değer kaybı devam eder. Enflasyon hız kesse bile yüksek kalır.

* Aman! o yüzden doğrudan bir daha şaşmayalım. Çünkü hepimiz fakirleşiyoruz. Bu ülke hepimizin.”

“MODEL BİTTİ”

Özgür Demirtaş, konuya ilişkin bir önceki paylaşımında ise “‘Türkiye Ekonomi Modeli’ denen şey bugün itibari ile bitti. Merkez Bankası’nı tebrik ederim” değerlendirmesini yaptı.

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