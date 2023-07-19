Putin el koyduğu dev şirketin başına bakan atadı

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenya'nın Tarım Bakanı Yakub Zakriev, el konulan Danone'nin başına getirildi.

Sozcu.com.tr

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Moskova, el koyduğu yoğurt üreticisi Danone’nin Rusya biriminin başına Çeçen bir bakan atadı. Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenya Cumhuriyeti’nin Tarım Bakanı olan Yakub Zakriev, firmanın genel müdürü oldu.

Zakriev’in Rusya merkezli profesyonel bilgi platformu olan Spark-Interfax veritabanında firmanın genel müdürü olduğu görüldü. Zakriev’in ayrıca Çeçen lider Ramzan Kadırov’un yakını olduğu iddia edildi.

Aynı zamanda Taimuraz Bolloev de Carlsberg’in Rusya şubesi olan Baltika’nın direktörü olarak atadı. Bolloev’in Vladimir Putin’e yakınlığı ile bilinen milyarderler Yuri ve Mihail Kovalchuk ile bağlantılı olduğu biliniyor.

NE OLDU?

Moskova, bu yılın başlarında ‘dost olmayan' ülkelerdeki firmaların varlıklarına el konmasına izin veren kurallar getirmişti. Bu kurallar kapsamında Putin yönetimi, geçtiğimiz hafta yoğurt üreticisi Danone ve bira şirketi Carlsberg'in Rusya'daki kuruluşlarının kontrolünü ele aldı.

Kararla birlikte Danone Russia ve Carlsberg'e ait Baltika Breweries'in hisseleri Rus devlet şirketi Rosimushchestvo'nun (Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı) kontrolüne girmiş oldu.

DEV ŞİRKETLERE KAYYUM ATANMIŞTI

Nisan ayında Putin, Rusya'nın ABD ve diğer batılı ülkelerin eylemlerine yanıt olarak, Rusya'nın yabancı varlıkların geçici kontrolünü ele geçirmesine izin veren bir kararname imzalamıştı.

Ülkede daha önce de Alman Uniper ve Finli Fortum şirketlerinin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’daki kayyum kararlarının, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına yönelik “saldırgan” tutumları nedeniyle alındığını söylemişti.

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