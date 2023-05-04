TL’nin reel değeri nisanda geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 0,63 puan azalarak 58,94'e geriledi.
Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 0,63 puan azalarak 58,94’e geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisanda bir önceki aya kıyasla 0,63 puan azalarak 58,94’e indi. Endeks, martta 59,57 düzeyinde bulunuyordu.
90,40’TAN 90,09’A GERİLEDİ
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,31 puan azalışla 90,40’tan 90,09’a geriledi.
Türk lirasının değeri, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2,03 puan, Yİ-ÜFE bazında 9,96 puan arttı. (AA)