Reel kesim güveni ocakta arttı

TCMB verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta bir önceki aya göre 1,8 puan arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Ocak 2023 verilerini yayımladı.

Buna göre 2023 yılı Ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi de bir önceki aya göre 3,9 puan artarak 101,7 seviyesinde gerçekleşti.

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