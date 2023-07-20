Abone Ol

Rusya, Türkiye’den domates ithalat kotasını artırdı

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye’den domates sevkiyatına yönelik kotayı 350 binden 500 bin tona çıkarma kararı aldı.

Yayınlanma: 09:34 - 20 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rusya, Türkiye’den domates ithalat kotasını artırdı

Rusya, Türkiye’den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltti.

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya'nın Türkiye’den ithal ettiği domatesin kotası, 150 bin ton artırılarak yıllık 500 bin tona çıkarıldı.

Rusya, Türkiye’den domates ithalat kotasını Nisan 2022 itibarıyla 350 bin tona yükseltmişti. (AA)

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildiİlginizi ÇekebilirYurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildiMotorine zam geliyorİlginizi ÇekebilirMotorine zam geliyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Rusya Türkiye
X Reklam