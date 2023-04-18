Rusya’nın Hindistan’a gübre ihracatı 3 kattan fazla arttı

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, ülkesinin Hindistan’a gübre ihracatının 2022’de bir önceki yıla göre 3,4 kat arttığını söyledi.

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Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Manturov, ülkesinin Hindistan'a gübre ihracatının 2022'de bir önceki yıla göre 3,4 kat arttığını söyledi.

Rusya'nın Hindistan'a yoğun şekilde gübre ihracatı gerçekleştirdiğini anlatan Manturov, “Rusya'nın iç tüketiminden 2,5 kat daha fazla gübre üretimi yapıyoruz, dolayısıyla ihracat hacimlerimizi artırabilecek kapasiteye sahibiz” dedi.

‘MALİ DEĞER OLARAK 6,4 KAT ARTIŞ’

Geçen yıl Hindistan'a gübre ihracatında önemli bir artış kaydettiklerine işaret eden Manturov, “Hindistan'a gübre ihracatımız 2022'de bir önceki yıla kıyasla fiziksel hacim olarak 3,4 kat arttı. Mali değer olarak ise gübre ihracatımız 6,4 kat arttı. Hindistan'a yönelik gübre sevkiyatımızdaki bu olumlu sürecin devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Rusya, yaptırımlar nedeniyle enerjide olduğu gibi tarım sektöründe de Batılı ülkelere alternatif “dost ülkelere” yönelik ihracatını artırmak istiyor.

Rus gübresinin ana müşterileri arasında Hindistan'ın yanı sıra Çin ve Latin Amerika ülkeleri bulunuyor. (AA)

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