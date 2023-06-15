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Rusya’nın ikinci büyük bankasından Türkiye kararı

Rus bankası VTB, bireysel müşterilerin para gönderebileceği ülkelerin arasında Türkiye ve Hindistan'ın da olacağını açıkladı.

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Rusya’nın ikinci büyük bankasından Türkiye kararı

Rusya’nın ikinci büyük bankası VTB, bireysel müşterilerin para gönderebileceği ülkelerin arasında Türkiye ve Hindistan’ın da olacağını ve bu sayının 11’den 25’e çıkacağını açıkladı.

Rusya’nın geçen yıl 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgalinin ardından Batı’nın uygulamaya başladığı yaptırımlardan VTB fazlasıyla zarar görürken, başlıca para birimleriyle işlem yapmaktan men edilmiş ve SWIFT ödeme sisteminden de çıkartılmıştı.

VTB’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anatoly Pechatnikov, “Bu yıl eklemeyi planladığımız ana yerler ülkemizin ortaklık ilişkisi olan ve turizm için tercih edilen Türkiye ve Hindistan” dedi. (REUTERS)

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