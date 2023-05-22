Rusya’nın SWIFT erişimi isteğine AB’den ‘savaşı bitirme’ şartı
Rus Izvestia Gazetesi'nin aktardığı habere göre, AB, Rus bankanın SWIFT sistemine erişimin yalnızca Ukrayna savaşı bittikten sonra yeniden açabilir
Avrupa Birliği (AB), tahıl ticaretini yürüten Rus bankanın SWIFT sistemine erişimini yalnızca Ukrayna savaşı bittikten sonra yeniden açabileceğini belirtti.
Rusya’nın Izvestia gazetesinde yer alan habere göre, AB Dışişleri Sözcüsü Peter Stano, AB’nin Ukrayna savaşının bitmesi halinde Rusya’nın kamu tarım bankasının SWIFT ödeme sistemine erişimini açabileceğini söyledi.
TAHIL ANLAŞMASI UZATILMIŞTI
Geçen hafta, Ukrayna’nın tarım ürünlerinin güvenli ihracatına olanak sağlayan Karadeniz tahıl anlaşması iki ay daha uzatılmıştı.
Ancak Rusya, Rosselkhozbank’ın SWIFT sistemine yeniden dahil edilmesi gibi kısımların da anlaşmaya dahil edilmesi konusunda daha fazla ilerleme görmek istiyor. (REUTERS)