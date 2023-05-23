Rusya’ya yaptırım gelirse mücevher fiyatını artırır

G7 zirvesinde Rusya’daki elmas madenlerinden çıkartılan elmaslar ve altın ürünlerine dönük ambargo kararı, Türkiye’yi de doğrudan ilgilendiriyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Konu hakkında açıklamalarda bulunan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, Türkiye ile Rusya arasında doğrudan elmas ve altın ticareti olmadığını, ancak Rusya'nın dünyanın ham elmas talebinin yaklaşık yüzde 60'ını karşıladığını belirtti.

Yakın, “Altın ile ilgili karar Türkiye için önemlidir. Rusya'da LBMA (Londra Külçe Piyasası Birliği) onaylı 6 altın rafinerisi bulunmaktadır. Bu rafinerilerin ambargo nedeniyle kapanması, bölgedeki en ciddi alternatif olan Türkiye'deki rafineriler üzerindeki talebi artıracaktır. Doğal olarak altın ve elmas arzı azalacağı için mücevher sektörünün maliyetleri artacaktır” dedi.

KARARLI DURUM VAR

Türkiye'nin ham elmas kesimi ve işlemesi yapmadığını dile getiren Yakın, “Rusya'dan ürün almamaktadır. Türkiye işlenmiş ürün almaktadır. Bu kararın öncesinde AB zaten bir ambargo kararı almıştı ancak başta Belçika olmak üzere ülkeler çok istekli olmamıştı. Bu kez daha kararlı bir durum var, bu da elmas fiyatlarının yükselmesine neden olacaktır” diye konuştu.

İlk 4 ayda ihracat yüzde 19 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2022'nin Ocak-Nisan döneminde 1 milyar 812 milyon dolar olan mücevher ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 19'luk artışla 2 milyar 257 milyon dolar oldu.