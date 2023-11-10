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Sanayi üretimi eylülde azaldı

Sanayi üretimi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı. Üretim, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 4 arttı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:01 - 10 Kasım 2023 Güncellenme:
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Sanayi üretimi eylülde azaldı

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,0 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 arttı.

Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,0 azaldı.

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