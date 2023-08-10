Sanayi üretimi haziranda arttı

Sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6, mayıs ayına göre ise yüzde 1,6 arttı.

Sozcu.com.tr

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TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi haziranda yıllık yüzde 0,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı.



Sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı.

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