Sanayi üretimi nisanda azaldı

TÜİK'e göre, nisanda sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2, mart ayına göre yüzde 0,9 oranında azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi üretimi nisan ayında yıllık bazda yüzde 1,2, aylık bazda yüzde 0,9 azaldı.

ALT SEKTÖRLERDE DEĞİŞİM

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,3 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı.

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