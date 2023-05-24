Sanayici ‘iktisada uygun’ yeni program istiyor

ASO Başkanı Seyit Ardıç, seçimlerin ardından gelecek yeni iktidardan iktisadi anlayışa uygun, bağımsız Merkez Bankası olan ve atamaları liyakatla yapılan yeni bir program beklediklerini söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu merakla beklenirken sanayici, iş başına gelecek iktidardan ‘İktisada uygun yeni program' istedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ekonominin içinde bulunduğu sorunlardan kurtulabilmesi için iktidarın hızla reformlara başlaması, iktisadi anlayışa uygun ekonomi programını hayata geçirmesi ve kurumların kaybolan itibarını düzeltecek adımları atması gerektiğini söyledi.

Ardıç, enflasyonla mücadelede başarılı olmak için Merkez Bankasının bağımsız yapıya kavuşturulması gerektiğini de vurguladı.

AYLIK ENFLASYON 52 AYDIR YÜKSELİYOR

Ardıç, seçimin hemen ardından ekonomiye odaklanılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Aylık enflasyonun 52 aydır artmaya devam ettiği bir ortamda para piyasalarında çok fazla düzenleme yapılmasının, reel sektörün yatırım kararlarında belirsizliğe yol açtığı uyarısında bulunan Ardıç, “Finansmana erişimde çok ciddi sıkıntılarımız var. Ekonominin toparlanması için yeni hükümetten bir an önce, istikrarlı, bütüncül ve iktisadi anlayışa uygun bir programı devreye alması beklentimizdir” dedi.

Dış ticaret açığı, cari açık ve dış borçların yükseldiğini, bununla birlikte kamu dengesinde bozulma yaşandığını belirten Arınç, şeffaflık esası gözetilerek mali disiplinin acil şekilde sağlanması gerektiğini söyledi.

Ardıç, enflasyonla mücadelede Merkez Bankasının bağımsızlığı ve saygınlığının çok önemli olduğuna işaret ederken, “Kurumların kalitesi, başarının ön şartıdır. Liyakatin öncelikle diriltilmesi, kurumların kamuoyu nezdinde güven tazelemesi acil bir gereklilik haline gelmiştir” diye konuştu.

İTHALAT VE DIŞ AÇIK UYARISI

Ardıç, zor şartlara rağmen hem sanayi üretimi hem de ihracatı artırmayı başardıklarını belirtirken ithalattaki ve dış ticaret açığındaki hızlı artışa dikkat çekti.

Ardıç, “İhracat bu yılın Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 artarken, ithalat yüzde 11 arttı. Dış ticaret açığı yüzde 30'dan fazla artarak 35 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla kıyasla geriledi ve yüzde 64 oldu. Teknolojideki zayıf durumun yansımalarını burada görüyoruz” dedi.

BİLİŞİM VADİSİ ANKARA

Ardıç, Bilişim Vadisi yer seçiminde Ankara'nın üstünlükleri göz ardı edilerek Kocaeli'nin tercih edildiğini söyledi.

Ardıç, “Ankara ülkenin en iyi üniversiteleri, savunma, elektronik, makine sanayii gibi ileri teknoloji kullanan sektörleri, faal teknokent ve teknoparkları ile Bilişim Vadisi için en uygun şehirdir. Yazılım sektörünün Ankara'da yoğunlaşmış olması, ayrıca nitelikli insan kaynağı, Ankara'nın bu kümelenme için en uygun il olduğunu göstermektedir. Bilişim Vadisi'nin Ankara'da da kurulması uygun olacaktır” talebinde bulundu.

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