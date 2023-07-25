Sanayide kapasite kullanım oranında sınırlı artış
TCMB verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan arttı.
Merkez Bankası (TCMB) 2023 Temmuz’a ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 77,1 seviyesine çıktı.
EN YÜKSEK DÜŞÜŞ DAYANIKSIZ TÜKETİM MALLARINDA
KKO temmuzda yatırım mallarında 0,4 puan artışla 79,6’ya çıktı.
Ara mallarında 0,1 puan azalışla 76,1’e gerileyen KKO, dayanıklı tüketim mallarında 74,6 puanla sabit kalırken dayanıksız tüketim malları ise 0,7 puan azalışla 73,2’ye geriledi. Tüketim mallarında ise 0,6 puan düşüşle 73,4’e indi.