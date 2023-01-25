Sanayide kapasite kullanımı ocakta geriledi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı yeni yıla kötü başladı. Oran ocakta bir önceki aya göre 1,2 puan düşüşle yüzde 75,3'e geriledi.

Sozcu.com.tr

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İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), ocakta bir önceki aya göre 0,6 puan düşüşle yüzde 75,8 seviyesine geriledi.

Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan düşüşle yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece KKO, son 19 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO da 20 ayın en düşük seviyesini gördü.

TEKSTİLDE SERT GERİLEME

Hem yurt dışı pazarlardaki durgunluk hem maliyet artışları hem de TL’deki değerlenme nedeniyle sorunlar yaşayan tekstil sektöründe ise düşüş daha sert oldu.

Tekstil ürünleri imalatında kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya göre 1,9 puanlık sert düşüşle yüzde 69,4’e geriledi. Bu seviye, pandemi etkisiyle temmuz 2020’de görülen yüzde 67,8 sonrasındaki 30 ayın en düşük seviyesi oldu.

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