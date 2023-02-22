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Sanayide kapasite kullanımı şubatta azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı şubatta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti.

Sozcu.com.tr
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Sanayide kapasite kullanımı şubatta azaldı

Merkez Bankası (TCMB) şubat ayına ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti.

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