Seçim bitti, bütün bürokratlar boşa düştü

Kamudaki üst düzey bürokratların tamamının görev süresi sona erdi. Üst kurullar dahil tüm başkan, genel müdür ve yardımcılarının yerine yeni atamaların yapılması gerekiyor.

Erdoğan SÜZER

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na Merkez Bankası (TCMB)eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun atanması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk uygulama yılında bürokrasiyle ilgili önemli bir belirsizliği gözler önüne serdi. Yeni sisteme göre, Cumhurbaşkanı'nın 5 yıllık görev süresinin bitmesiyle birlikte üst düzey tüm bürokratların görevi de sona eriyor. Kavcıoğlu, seçimlerin ardından yeni Cumhurbaşkanıyla birlikte Merkez Bankası'na yeniden ataması yapılmadığı halde BDDK'ya ‘TCMB Başkanı' titriyle atandı.

UZUN BİR LİSTE VAR

Kavcıoğlu'nun yerine geldiği BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ise 3 sayılı kararname gereği boşa düştüğü için görevden alınmasına gerek olmadı. Akben'e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e alternatif olarak oluşturulan ekonomi bürokrasisi içerisinde başka bir görev verilmesi bekleniyor.

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, üst düzey bürokratların görev süresi, ‘atandıkları tarihte' görevde bulunan Cumhurbaşkanı'nın görev süresini geçemiyor. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi tamamlandığında bu bürokratların da görev süresi sona eriyor. Yerlerine yenileri atanana kadar bu bürokratlar geçici olarak görevlerini sürdürüyor. Ancak kararname gereği Cumhurbaşkanı'nın tüm kadrolara yeniden atama yapması gerekiyor. Kararnamenin ekinde yer alan 1 sayılı cetvele göre, aralarında bakan yardımcıları, başkanlar, genel müdürler, yönetim kurulu üyelerine kadar uzanan 1 sayılı geniş listenin içerisindeki Merkez Bankası, BDDK ve diğer üst kurullar, TÜİK, SGK, Varlık Fonu, TOKİ gibi kurumlara yeniden atama yapılması gerekiyor.

Diyanet de başsız kaldı

Yeni sisteme göre, seçimle birlikte önceki atama kararları hukuken ortadan kalkan bürokratlar listesi bakan yardımcılarından başlayıp valilere, hatta rektörlere kadar uzanıyor. Bu bürokratlar arasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve yardımcıları da bulunuyor. Dolayısıyla Erbaş'ın ya yeniden atamasının yapılması ya da yerine başka bir ismin getirilmesi gerekiyor. Ayrıca Helal Akreditasyon Kurumu başkan ve genel sekreteri, TRT genel müdürü, büyükelçiler, Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları dahil yüzlerce üst düzey bürokrat için belirsizlik devam ediyor.