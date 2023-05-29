Seçim öncesi alelacele Adabank’ı satışa çıkardılar

Daha önce 75 milyon dolar teklif edilen Adabank’a seçimlerin hemen öncesinde düzenlenen ihalede 10.8 milyon dolar teklif edildi. Satışın kesinleşmesi için BDDK’nın onayı bekleniyor.

Erdoğan SÜZER

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Uzan Grubu'ndan el konulan Adabank'ı seçimlere 4 gün kala satmak için ihale açtı. İhaleye sadece AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ firması katıldı. 210 milyon lira muhammen bedel belirlenen Adabank'a Ahlatcı firması 215 milyon lira teklif verdi. TMSF Kurulu toplanıp satış için karar verecek.

Kurul satışı onaylarsa, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna (BDDK) nihai onay için başvuru yapılacak. 2006 yılından bu yana sürekli satışa çıkarılan ancak satışı yapılamayan Adabank'a en son 2011 yılında 75 milyon dolarla (bugünkü kurlarla yaklaşık 1.5 milyar TL) en yüksek teklif verilmişti. Adabank 10.8 milyon dolara Ahlatcı Finansal Yönetim'e satılırsa 2011 yılındaki fiyatının yaklaşık 7'de 1'i fiyatına özelleştirilmiş olacak. 1984 yılında Uzan Grubu tarafından kurulan Adabank, 2004 yılında TMSF tarafından el konulmuştu.

TEK FİRMA BAŞVURDU

TMSF, 19 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla, Adabank'a ait yüzde 96.68 oranındaki 966 milyon 823 bin 400 adet hissesini 210 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Yayımlanan ilanda, ihalenin 24 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi. 24 Mayıs 2023 günü ihale başladı. Ancak ihaleye sadece AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş katıldı ve Adabank için muhammen bedelin sadece 5 milyon lira üzerinde, 215 milyon lira teklif verdi. TMSF aynı gün yaptığı açıklamada, fon kurulunun teklifi uygun bulması halinde onay için BDDK'ya başvurulacağı ve oradan gelecek karara göre son kararın verileceği bildirildi.

Banka satış değeri 75 milyon doları görmüştü

Banka ilk olarak Haziran 2006'da 60 milyon lira (yaklaşık 39 milyon dolar, bugünkü TL karşılığı yaklaşık 780 milyon TL) muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Ancak talip çıkmayınca ihale iptal edildi. Banka bir ay sonra yeniden ihaleye çıkarıldı. Kuveytli The International Investor Company Adabank'a 45.1 milyon lira (28 milyon 910 bin dolar, bugünkü kurla 580 milyon TL) teklif verdi. Ancak ihale BDDK'nın onayına takıldı, izin alınamayınca iptal edildi. Eylül 2008'de üçüncü kez satışa çıkan Adabank'a Sinpaş şirketler grubu 57.1 milyon dolar (bugünkü kurla 1 milyar 142 milyon TL) teklif verdi, satış onaylanmadı.

Kasım 2010'da 90 milyon muhammen bedelle ihaleye çıkan Adabank'a Bank Pozitif 42 milyon dolar (yaklaşık 840 milyon TL) teklif verdi. Satış onaylanmadı.

TMSF, Adabank'ı Temmuz 2011'de 75 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkardı. Remzi Gür ve ortağı G Capital 75 milyon dolar (bugünkü kurlarla 1.5 milyar TL) teklifi verdi. BDDK satışa izin vermediğini açıkladı. Ocak 2019'da Na-Fi Dış Ticaret AŞ ihalede 60 milyon dolar (1.2 milyon TL) teklif etti. Satış iptal edildi.

TÜRKBANK'I İSTİYORDU

Ahlatcı firmasının TMSF tarafından kısa süre önce ihaleye çıkarılan Türk Ticaret Bankasını (Türkbank) istediği, bu bankayı almak için ihaleye girmek istediği, ancak son anda sürpriz bir şekilde ihaleye katılmaktan vaz geçip rotasını Adabank'a çevirdiği iddia ediliyor. Türkbank, İhracatı Geliştirme A.Ş'ye (İGE) 455 milyon liraya satılmış, ihale günü 3 firmanın birden ihaleden çekilmesi ile ihaleye katılan diğer 3 firmanın da hiç teklif vermemesi tartışma konusu olmuştu.