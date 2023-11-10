Şehir hastaneleri bütçeyi rehin aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM’de bakanlığının bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada 8 bin 855 hekimin açıktan atamayla kamuya döndüğünü, 17 şehir hastanesinin de 28 bin yatak kapasitesi ile hizmet verdiğini açıkladı.

Deniz AYHAN

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Sağlık Bakanı'nın açıklamaları tepkilere neden oldu. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Bakan Koca'yı eleştirerek şehir hastanelerinin 2024 yılında kullanım bedelinin yüzde 108 artışla 57 milyar 554 milyon TL, hizmet bedelinin yüzde 38 artışla 26 milyar 143 milyon 118 bin TL olduğunu dile getirdi.

YÜZDE 11'İ AŞIYOR

Kayıhan Pala, şehir hastanelerinin toplam maliyetinin yüzde 111.4 oranında artarak 83.7 milyar TL'ye ulaşacağını söyledi. 2024'te şehir hastanelerinin bir günlük maliyetinin 229 milyon TL olduğunu ifade eden Pala, “Şehir hastaneleri Sağlık Bakanlığı bütçesini rehin almış durumda. Bütçenin yüzde 11'inden fazlası bu hastanelere gidiyor. Cumhurbaşkanı 30'un üzerinde Kamu Özel Şşbirliği (KOİ) bütçesiyle şehir hastanesi yapılacağını açıklamıştı ama Sağlık Bakanlığı bu yanlıştan geri döndü 18'de sınırladı. Bu önemli bir karar, kutluyorum” açıklamasını yaptı.

18 şehir hastanesi

Bakan Fahrettin Koca, şehir hastanelerine ilişkin, “Şehir hastanelerimizi Sağlık Akademisi çatısı altında akademik yapıya kavuşturma çalışmalarımız devam ediyor. 2023'te Kamu Özel İş Birliği modeli ile Kocaeli, İzmir ve Gaziantep şehir hastanelerinin yapımı tamamlandı. 17 şehir hastanemiz 28 bin yatak kapasitesi ile sağlık hizmeti vermeye başladı” dedi. Bakan, Kütahya Şehir Hastanesi'nin de inşaat sürecinin devam ettiğini belirtti.