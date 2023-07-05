Seyyanen zam nedir, ne demek?

Seyyanen zam, iş dünyasında sıklıkla duyulan ve çalışanlara eşit şekilde uygulanan bir zam politikasını ifade eder. Bu yaklaşımda, belirli bir çalışan grubuna yüzdelik olarak değil, tüm çalışanlara aynı miktarda zam yapılır.

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AKP Grup Başkanı Abdulllah Güler, memur maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı. Güler, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi kapsamında, yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını bildirdi. Peki seyyanen zam nedir, ne demek?

SEYYANEN ZAM NEDİR, NE DEMEK?

Seyyanen zam terimi, iş dünyasında sıklıkla duyulan ve çalışanlara eşit şekilde uygulanan bir zam politikasını ifade eder. Bu yaklaşımda, belirli bir çalışan grubuna yüzdelik olarak değil, tüm çalışanlara aynı miktarda zam yapılır. Yani, maaşlar arasındaki farklar azaltılarak herkesin maaşı aynı miktarda artırılır.

Yüzdelik zam uygulamasında, farklı maaş düzeylerine sahip çalışanlar farklı oranlarda zam alır. Bu durum, bazen adaletsizlik hissiyatına neden olabilir ve maaş eşitsizliklerini daha da derinleştirebilir. İşte bu noktada seyyanen zam politikası devreye girer. Seyyanen zam, tüm çalışanların aynı oranda zam alması prensibine dayanır.

Örneğin, varsayalım ki bir şirket seyyanen zam oranını 200 TL olarak belirledi. Bu durumda, şirketin tüm çalışanlarına maaşlarının üzerine 200 TL eklenir. Dolayısıyla, en düşük maaşa sahip bir çalışanla en yüksek maaşa sahip bir çalışan arasındaki farkı kapatmak için herkesin maaşı aynı miktarda artırılır.