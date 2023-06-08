Şimşek, Erdoğan’ın kitabını okumamış

Türkiye’yi enflasyon sarmalına sokan ‘Yeni Ekonomi Modeli’ için Erdoğan ‘Ekonominin kitabını yazdık’ demişti. Şimşek’in ise bu politikanın tam aksini yapması bekleniyor.

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Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla döviz kurlarını baskı altında tutma politikası rafa kalkarken, dolar 24 lira sınırına dayandı. Yeni dönemde Şimşek'in “Faiz sebep, enflasyon neticedir” tezinin aksine, sıkı para politikası ile faizleri artırıp, krediye erişimi sınırlayıp enflasyonu kontrol altına almak istediği belirtiliyor. Oysa ‘nas neyi gerektiriyorsa' düsturuyla hayata geçirilen heterodoks para politikasının dünyaya örnek olmaya başladığı vurgulanıyordu. Para politikasında yaşanan U dönüşü akıllara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Biz ekonomin kitabını yazdık” ifadelerini getirdi. Bakan Şimşek'in attığı adımlara bakıldığında ise “Şimşek, Erdoğan'ın kitabını okumamış” yorumları yapılıyor.

Yüksek enflasyon sarmalına girilmesine neden olan kuru baskı altına alıp uygulanan düşük faiz politikasını savunan Erdoğan, Kasım 2021'de, “Biz ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz” demişti. Erdoğan konuşmasında, “Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeyi alışkanlık haline getirmiş bir avuç elite rağmen büyüttük. Hamdolsun bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAKTI

Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati de Ekim 2022'de yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomi modelinin dünyaya örnek olacağını savunarak, “Türkiye ekonomi modelinin sadece Türkiye'ye değil dünyaya örneklik teşkil edeceğini, tüm dünyanın sancılı geçtiği bu dönemi en iyi şekilde geçeceğimizi biliyoruz, inanıyoruz, ifade ediyoruz” demişti.