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Şimşek, Japon şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi

Şimşek, Japon şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye'ye yönelik yatırımın artması için fikir alışverişinde bulundu.

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Şimşek, Japon şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japon şirketlerinin temsilcileri ile bir araya geldi ve Türkiye’ye yönelik yatırımın artışı için fikir alışverişinde bulundu.

Japon Büyükelçiliği’nin sosyal medya paylaşımında, Büyükelçi Takahiko Katsumata’nın dün Şimşek ile çeşitli Japon şirketlerinin temsilcileriyle görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, “Görüşmede Türkiye’ye yönelik yatırımın artışı için çok verimli fikir alışverişlerinde bulunulmuştur” denildi. (REUTERS)

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