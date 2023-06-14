Şimşek TÜSİAD yöneticileri ile görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cuma günü TÜSİAD yöneticileri ile görüşecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cuma günü TÜSİAD yöneticileri ile bir araya gelecek.

Reuters’a bilgi veren bir kaynak Şimşek’in TÜSİAD yöneticileri ile görüş alışverişinde bulunacağını söyledi. Hazine konuya ilişkin yorum yapmadı.

TÜSİAD’ın Cuma günü Yüksek İstişare Konseyi toplantısı da gerçekleştirilecek.

BANKALARLA DA GÖRÜŞECEK

Şimşek’in aynı gün içinde Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankaların genel müdürleri ile de bir toplantısı bulunuyor.

Bu toplantıda da güncel ekonomik gelişmeler ile sektörün değerlendirmesi yapılması bekleniyor. (REUTERS)

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