Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün TÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin TÜSİAD yöneticilerinden ilk açıklamalar geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısı öncesi Sabancı Center’da yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşme sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan Sabancı Center’dan ayrıldı.

Bakan Şimşek’in bugün 14.30’da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez’deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.

TÜSİAD’DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, bugünkü YİK toplantısında yaptığı konuşmada, Şimşek ile yaptıkları görüşmeye ilişkin “Mehmet Şimşek ile bugün toplantı öncesinde TÜSİAD yönetimi olarak bir araya geldik. Ekonomik durumla ilgili tespit ve önerilerimizi sayın bakan ile paylaştık” dedi.

“Sayın bakanın çalışmalarını tamamladıktan sonra ortaya koyacağı ekonomik programın makro ekonomik istikrar yönünde katkı sağlamasını bekliyoruz” diyen Özilhan, “Ekonomide itibarı yüksek bir ekonomi programının hazırlanarak ilan edilmesi, kilit kurumlara liyakati ön planda tutan ve piyasalara güven veren atamaların yapılması, merkez bankası başta olmak üzere ekonomi politikalarının şekillenmesinde, kurumların esas görev tanımına uygun çalışma düzenine girmesi, bu içinde bulunduğumuz tablodan çıkışta yardımcı olacaktır” tavsiyesinde bulundu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da bugünkü YİK toplantısındaki konuşmasında Şimşek’le görüşmeye ilişkin şunları aktardı:

* Sayın bakanın (Şimşek) da ifade etmiş olduğu gibi kolay çözümler ya da hızlı sonuç verecek yöntemler bulunmuyor olsa da şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik prensipleri doğrultusunda kural temelli politika yapımına bağlı kalınması, ekonomideki bu zor durumun aşılmasını sağlayacaktır.

* Sayın bakanla son derece faydalı ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik. Önerilerimizi paylaştık. Ekonomik ve Sosyal Konsey’in toplumun çeşitli temsilcilerinin katılımıyla ekonomik ve sosyal sorunları ile bunlara ilişkin çözüm üretilmesi konusunda önemli katkısı olacağını değerlendirmekteyiz. (AA-SÖZCÜ)

İlginizi Çekebilir TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: Ekonomide son 10 yılın en sıkıntılı döneminden geçiyoruz

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini