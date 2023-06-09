Şimşek’in 4 günlük faturası 1 trilyon lira

CHP milletvekili Özgür Karabat, kurlardaki artışın faturasını çıkardı. “(Hazine ve Maliye Bakanı) Mehmet Şimşek’in ülkeye 4 günlük faturası 1 trilyon lira” diyen Karabat, “Batı sermayesinin faizden kazanması için harekete geçildi.

Başak KAYA

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‘FAİZİ ALAN GİDECEK'

Avrupa liderleri mültecileri tutacağı için Erdoğan'a minnet dolu tebrik mesajları yağdırıyor. Şimdi de alacakları faiz için avuçlarını ovuşturuyorlar” dedi.

‘Dövizin yavaş yavaş serbest bırakıldığını, sonra da faiz silahının çekileceğini' ifade eden Karabat, “Dövizdeki artış durdurulup, sıcak paranın gelmesi sağlanacak. Ancak bu paralar yatırıma dönüşmeyecek. Kısa sürede faizini alıp gidecekler. Bize faturası ne olacak? Büyük bir ihtimalle sert bir faiz artışıyla birlikte kur frenlenecek ve ekonomi soğutulacak. Böylece dövize olan talebin azalması sağlanacak ama diğer taraftan işsizlik de patlayacak” dedi.

Karabat, “Düşük enflasyon ile işçinin, memurun ve emeklinin hakkı çalındı. AKP'nin beceriksiz politikasının faturasını orta ve alt gelir grubu vatandaşlarımız ödeyecek” diye konuştu.