Şimşek’in milyonlarla zam sınavı

Mehmet Şimşek’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde verdiği sözü yerine getirebilmesi için en düşük memur maaşını 12 bin 532 TL’den 22 bin TL’nin üzerine çıkarması, tüm emeklilere de aynı şekilde yüzde 75’e varan oranlarda zam yapması gerekiyor.

Erdoğan SÜZER

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en büyük sınavını temmuzda memur ve emekli maaş zamlarıyla verecek. Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde verdiği sözü yerine getirebilmesi için en düşük memur maaşını 12 bin 532 TL'den 22 bin TL'nin üzerine çıkarması, tüm emeklilere de aynı şekilde yüzde 75'e varan oranlarda zam yapması gerekiyor. Şimşek, bu zamları verirse milyonlarca dar gelirli rahat bir nefes alacak. Ancak bu zammın, Türkiye'ye gelmek için Şimşek'ten kemer sıkma politikaları bekleyen yabancı sermayede ters etki yapabileceği belirtiliyor. Şimşek, yabancı sermayeyi memnun etmek için zammı düşük tutarsa bu sefer de AKP'nin yerel seçim hedefleri riske girecek. Seçim öncesinde en düşük kamu işçisinin net maaşı ek ödemelerle birlikte 21 bin 500 TL'ye yükseltildi.

SENDİKA İLE KARŞI KARŞIYA

Kamu işçilerinin maaşı temmuzda toplu sözleşme zammıyla 24 bin 750 TL olacak. Bu nedenle en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması bile maaş uçurumunu kapatmaya yetmeyecek. Şimşek, yüzde 75 zamma karşın memur sendikalarıyla karşı karşıya gelecek. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması için gereken yüzde 75'lik zammın yaklaşık 15 milyon memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklisine nasıl uygulanacağı da Şimşek için büyük sınav olacak.

Bakan'ın ‘asgari ücret' ile imtihanı

Türkiye'deki milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretin temmuzda 500 dolara, yani en az 11 bin liraya yükseltilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu kapsamda özel sektörün de asgari ücret ve enflasyon nedeniyle temmuz ayında ciddi oranda dengeleme zamları yapması gerekecek. Akılcı ekonomi politikalarına döneceğini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir sınavı da bu maaş zammı kaynaklı fiyat artışlarını dizginleme konusunda verecek.