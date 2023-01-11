Sitelerde aidat kavgası büyüyor

İstanbul'da bazı sitelerin aidat ücretleri kira fiyatlarına yaklaşınca sitenin sakinleri yüksek zamları protesto etmek için eylem yaptı.

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Fahiş aidat ücretleri, site sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

Yeni yılın ilk haftasında bu kez maliyetlerdeki artışı gerekçe gösteren site yönetimleri, zam kararları aldı.

Güncellenen rakamlarla bazı aidat ücretleri kiralara yaklaştı.

Küçükçekmece’deki bir sitede 2022 yılında 370 TL olan aidat, bu yıl 970 TL oldu. Site sakinleri, yönetim istifa sloganları atarak aidat zammını protesto etti.

‘YÖNETİCİ KAFASINA GÖRE ARTIRAMAZ’

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Tayfun Üzülmez, “Site yöneticisi kafasına göre aidat artırmaz, artırmamalı da” dedi.

“Kat maliki, harcamaların gereksiz olduğu görüşündeyse, toplantıya katılarak, tutanağa şerh düşüp itiraz edebilir” diyen Üzülmez, “Kiracılar ise kat malikinden vekalet alarak, toplantıya katılabilir. Yasal olarak sulh hukuk mahkemesine, fahiş aidat bedeline karşı dava açabilir. Toplantıya katılıp itirazda bulunmazsanız, dava da açamazsınız” diye konuştu.

‘KAT MALİKİ İTİRAZ EDEBİLİR’

Üzülmez, Tüketici Konfederasyonu’na son zamanlarda çok sayıda şikayet geldiğini belirterek, “Aidatın kira fiyatına yaklaştığı, geçen yıl bin lira olan aidatın bu sene 5 bin lira olduğuna ilişkin şikayetler geliyor. Kat maliki harcamaların gereksiz olduğu görüşündeyse, toplantıya katılarak, tutanağa şerh düşerek itiraz edebilir. Yasal olarak sulh hukuk mahkemesine fahiş aidat bedeline karşılık dava açabilirler. Toplantıya katılıp itirazda bulunmazsanız, dava açamazsınız” dedi.

‘TOPLANTIYA KATILIP İTİRAZLARINI TUTANAĞA GEÇİRSİNLER’

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, bu ay site yönetimlerinin genel kurullarının yapıldığını, kat maliklerinin bu toplantılara mutlaka katılması gerektiğini belirtti.

Ağaoğlu, “İçinde bulunduğumuz durumda en çok mağduriyeti yaşayanlar kiracılar çünkü, toplantılarda oy ve söz söyleme hakkı yok. Kiralarla yarışan bir rakam karşılarına çıkıyor. Bu tür olumsuzlukların olmaması için kat malikleri ve ev sahiplerinden vekalet alan kiracılar toplantıya katılsınlar. Aykırı, lüks harcama varsa itirazlarını tutanağa geçirsinler. Öte yandan bir yıl boyunca hiç aidat arttırmayan sitelerin, yüzde 50-60 artırıma gitmeleri normal karşılanabilir” diye konuştu.

‘ÇADIRDA YATSAM DAHA UCUZ VE MANTIKLI OLUR’

Ümraniye’deki bir sitede oturan Celallettin Çakmak, “Şu anda aidatlarımız 2 bin lira civarında. Bu durumda 2 bin lira harcayıp çadır alsam, dışarıda yatsam daha ucuz ve mantıklı olur. İstanbul’da oturmasam, başka şehirde o parayla kiramı öderim. Bu aidat nereye gidiyor hesaplayamıyorum artık” şeklinde konuştu.

‘EV SAHİPLERİ DE KİRACILAR DA ÖDEMEKTE ZORLANIYORLAR’

Bir başka site sakini Sezai Dinç, “Kendi sitemizde de, diğer sitelerde de duyduğuma göre artık kiralarla yarışan bir aidat var. Ev sahipleri de kiracılar da ödemekte zorlanıyorlar. 2 bin lira civarında bir aidat veriyoruz. Daha önce, bu paralarla asgari ücretliler kirada oturuyorlardı. Zannedersem asgari ücrete yapılan zammı aidata da yapacaklar” dedi.

‘AİDATLARDA 3-4 BİN LİRALIK FARK OLUŞACAK’

Tesis Yönetim Firması Müdürü Ali Karaboğa, “Halkalı, Esenyurt ve İkitelli’deki sitelerde aidatlar 11 bin lira civarlarındaydı. Yeni dönemde bu fiyatlarda da artış olacak. 3-4 bin liralık fark oluşacak. Site sakinlerine kalem kalem alınan hizmet bildiriliyor. En önemlisi personel giderleri oldu. Asgari ücrete yapılan zam, otomatik olarak personellere yansıdı. Bizim bakım anlaşmamız olan, asansör, kazan, kalorifer firmaları da zam yaptı. Temizlik malzemesi, ofis, elektrik, su, doğalgaz giderlerimiz de var. Bu gider kalemleri doğrultusunda bir bütçe oluşturuluyor, kat maliklerimizle paylaşılıyor, 15 gün içerisinde gelen itirazlar değerlendiriliyor” dedi. (DHA)

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