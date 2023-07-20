Son zamlar onun da tadını kaçırdı! İşte evde aşure yapmanın maliyeti

Muharrem ayında eşe dosta komşuya dağıtılması gelenek hale gelen aşurenin yapımında kullanılan malzemeler el yakıyor.

Sozcu.com.tr

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Buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40’a yakın malzemeyle yapılan aşure artık bolluk ve bereketin simgesi olmaktan çıktı. Türkiye’yi kasıp kavuran kriz nedeniyle zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Dün başlayan Muharrem ayının 10. gününde yapılacak olan aşureyi konu komşuya dağıtmak artık hayal oldu.

Cevizin kilosu 170-300 TL, fındığın kilosu 175-280 TL, nohut ve kuru fasulyenin kilosu ise 40-80 TL arasında fiyatlanırken üç kiloluk bir şeker paketi 90 TL’ye satılıyor.

Evde yapılacak 12 kaselik aşure için gerekli malzemeler ve ödenmesi gereken ortalama tutar şöyle:

Aşurelik buğday (250 gram): 6.5 TL

Nohut (125 gram): 4.75 TL

Kuru fasulye (125 gram): 7 TL

Kuru üzüm (100 gram): 5.80 TL

Kuru kayısı (100 gram): 19.20 TL

Kuru incir (100 gram): 15 TL

Toz şeker (650 gram): 19.30 TL

Su (4 litre): 9.60 TL

Ceviz (100 gram): 26.25 TL

Fındık (100 gram): 19.65 TL

Çam fıstığı (50 gram): 100 TL

TOPLAM: 242.65 TL

(Üç zincir marketin fiyatlarının ortalaması baz alınarak hesaplanmıştır.)

AŞURE GÜNÜ’NÜN ANLAMI

Arapçada “on” anlamına gelen “aşara” kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı Muharrem’in onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa’nın Kızıldeniz’den geçerek İsrailoğulları’nı Firavun’dan kurtarması olayları da aynı gün gerçekleşti.

Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem’in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris’in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim’in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup’un oğlu Yusuf’a kavuşması, Hazreti Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus’un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa’nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı rivayet ediliyor.

Aynı zamanda Emevi Devleti’nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından hicri takvime göre 10 Muharrem 61’de (10 Ekim 680) Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit edildiği “Kerbela olayı” da Muharrem ayının 10’uncu gününde yaşandı.

Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanmasına büyük önem atfeden Müslümanlar, o gün nafile orucu tutarak geçiriyor.

Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği de günümüzde yaşatılıyor.

