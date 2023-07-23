Sri Lanka, Hindistan rupisini kullanmaya hazırlanıyor

Sri Lanka, geçen yıl başlayan benzeri görülmemiş ekonomik krizden çıkmak için mücadele ederken, Hindistan rupisinin yerel işlemlerde kullanılmasına izin verme olasılığını değerlendiriyor.

Sozcu.com.tr

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Ekonomik darboğazla boğuşan Sri Lanka, Hindistan rupisinin yerel işlemlerde kullanılmasına izin vermeyi değerlendiriyor.

Güney Asya ülkesi tükenen döviz rezervlerinin yarattığı sorunlardan kurtulmak ve geçen yıl yaşanan benzeri görülmemiş ekonomik krizden çıkmak için mücadele ediyor.

Sri Lanka, en büyük ticaret ortağı olan Hindistan’dan gıda, ilaç, inşaat malzemeleri, otomobil, gübre ve kimyasallar dahil olmak üzere çok sayıda ürün ithal ediyor. Resmi rakamlara göre, iki ülke arasındaki ticaret 2021’de 5,45 milyar dolar.

HİNSDİSTAN’DAN BÜYÜK YARDIM

Hindistan ayrıca komşusuna gıda, ilaç ve yakıt dahil olmak üzere 4 milyar doları aşan kritik mali ve insani yardım sağladı. Sri Lanka’nın toplam borcu 83 milyar dolardan fazla. Bunun 41,5 milyar doları ise dış borç.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry dün yaptığı açıklamada, komşusunun para biriminin kullanılmasına izin verme hamlesiyle ilgili, “Hindistan’dan gelen turistler para birimi dönüştürme zahmetine girmeden burada doğrudan rupilerini kullanabilecek” dedi.

Sabry, iki ülke arasındaki ticaret dengesizliği Hindistan’ın lehine olduğundan, Hindistan rupisini kabul etmenin Sri Lanka için bir avantaj olacağını söyledi. Sabry, “Daha fazla Hint rupisine ihtiyacımız var. Bu nedenle daha fazla Hindistanlı insanın buraya gelmesi ve parasını harcaması bizim için iyi” dedi.

ÇİN VE HİNDİSTAN REKABETİ

Sri Lanka’nın Hint Okyanusu’ndaki stratejik konumu, uzun süredir bölgesel rakipleri Hindistan ve Çin’in dikkatini çekiyor.

Yıllarca, Pekin’den akan krediler ve altyapı yatırımları, Pekin’in Yeni Delhi’ye karşı üstünlük kazanmasına yardımcı olmuştu.

Ancak uzmanlar, ekonomik çöküş nedeniyle ibrenin yeniden Hindistan lehine dönebileceği görüşünde.

IMF KURTARMA PAKETİNİ ONAYLADI

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, 2022’de Dünya Bankasından 600 milyon dolar kredi almıştı. IMF, martta Sri Lanka’ya yönelik Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) kapsamında 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketini onaylamıştı.

Sri Lanka’nın Çin’e yaklaşık 7 milyar, Hindistan’a yaklaşık 1 milyar dolar borcunun olduğu biliniyor. Şubatta her iki ülke de kredilerini yeniden yapılandırma konusunda anlaşarak Sri Lanka’ya geri ödemesi için daha fazla zaman tanımıştı.

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